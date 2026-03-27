Oldambt organiseert gezondheidstour

OLDAMBT – In april trekt een gezondheidstour door de gemeente Oldambt om inwoners te informeren over hun gezondheid en hen op weg te helpen naar een gezondere leefstijl. Inwoners worden van harte uitgenodigd om gratis deel te nemen aan een leefstijlcheck.
Die inzet is hard nodig. De zorg verandert. We worden steeds ouder, terwijl we ongezonder zijn gaan leven. Veel mensen brengen daardoor meer jaren in minder goede gezondheid door. We kloppen vervolgens aan bij de zorg, maar er zijn minder mensen die de zorg kunnen leveren. Het is dus niet vanzelfsprekend dat hulp altijd op het juiste moment beschikbaar is. Daarom is het belangrijk dat mensen zelf de regie pakken op hun eigen gezondheid.
De Gezonde Huiskamer
De gezondheidstour maakt gebruik van de Gezonde Huiskamer van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN): een bus waar inwoners terechtkunnen voor een gratis leefstijlcheck. Medewerkers van HANNN meten uw BMI, uw knijpkracht en stellen vragen over onder andere sociale contacten, voeding en bewegen. Positieve gezondheid staat hierbij centraal. De leefstijlcheck duurt ongeveer 20-30 minuten en is gratis. Na afloop krijgt u de uitslag mee op papier.
Gezondheidscoaches Oldambt
Naast de Gezonde Huiskamer zijn ook coaches uit Oldambt aanwezig, zoals een gezondheids-, beweeg- of welzijnscoach, die u kunnen doorverwijzen naar passend aanbod in de gemeente. Zo kan de gezondheidscoach u helpen om een passende beweegactiviteit te vinden en helpen welzijnscoaches u bij vragen over bijvoorbeeld eenzaamheid, stress of verlies. Zij begeleiden u naar passende activiteiten of groepen om sociale contacten en welzijn te versterken. De beweegcoaches bieden (laagdrempelig) beweegaanbod, zoals bijvoorbeeld wandelen en fietsen.
Praktische informatie
De gezondheidstour vindt op drie dagen in april plaats op diverse locaties in Oldambt. Vooraf aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon langskomen.
Wo 8 april 9.00 – 12.00 uur Poiesz in Beerta
Wo 8 april 13.00 – 16.00 uur Poiesz in Bad Nieuweschans
Vr 17 april 9.00 – 12.00 uur SPAR in Finsterwolde
Vr 17 april 13.00 – 16.00 uur PLUS in Winschoten
Wo 22 april 9.00 – 12.00 uur Jumbo in Scheemda
Wo 22 april 13.00 – 16.00 uur Jumbo in Winschoten
Voor een volledig overzicht van de locaties en de tijden kunt u terecht op www.gemeente-oldambt.nl/gezondheidstour
Bron: Gemeente Oldambt