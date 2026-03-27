Penningmeester Rien Nieuwold gehuldigd

WILDERVANK – Penningmeester Rien Nieuwold (81) is vrijdagavond in Brouwhotel Parkzicht gehuldigd voor het feit dat hij maar liefst 25 jaar lang penningmeester voor het Nutsdepartement Wildervank is geweest.
Namens het Landelijke bestuur Nut Algemeen was dhr. Hans Pielkenrood aanwezig en reikte Nieuwold een erepenning en een oorkonde uit voor zijn jarenlange inzet.
Nieuwold had vorig jaar tijdens de jaarvergadering al aangegeven om zijn functie beschikbaar te stellen en te stoppen. Voor zijn vele werk ontving hij toen van het plaatselijk bestuur een bladblazer als afscheidscadeau.
“Op mijn 81-jarige leeftijd en na 25 jaar op de centjes te hebben gepast is het mooi geweest”, aldus Nieuwold.
Bron: Peter Panneman