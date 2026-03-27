Salonorkest Las Niñas y Compadres verzorgt concert in kerk Kropswolde

KROPSWOLDE – Zondag 12 april geeft Las Niñas y Compadres een concert in de kerk van Kropswolde (Woldweg 115).
Het orkest brengt een gevarieerd programma dat in het teken staat van het 10-jarig jubileum van hun dirigent Jelte Duister. Voor de pauze laten ze graag horen hoe gevarieerd het repertoire van Mozart is, met onder andere de orkestrale Kerksonate, het adagio uit het klarinetconcert en aria’s en duetten uit ‘die Zauberflöte’ en ‘Don Giovanni’.
Na de pauze spelen ze werk van andere componisten. Tango, wals, operette en filmmuziek, van alles passeert de revue.
Nomi de Ridder en Annechienus Pot verlenen als vaste zangers hun medewerking aan het jubileumconcert.
Het concert begint zondag 12 april om 15.00u (zaal open vanaf 14.30u). Reserveren van kaarten is gewenst en kan via Kaarten Kropswolde — Las Niñas
Bron: Las Niñas y Compadres