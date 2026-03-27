Voorjaarsbloeiers, stinsenplanten en geschiedenis van Landgoed de Braak Paterswolde

PATERSWOLDE – Loop op zaterdag 11 april 2026 van 14:00 tot 16:00 uur mee door het voorjaar en de geschiedenis op Landgoed de Braak.
Een landgoed is vaak een combinatie van natuur en aanleg. Dat geldt ook voor de Braak, een van de landgoederen nabij Paterswolde en Eelde. In het voorjaar bloeien de voorjaarsbloeiers en ook de meeste stinsenplanten, ooit geplant door eigenaren van lange tijd geleden. Start is vanaf de Parkeerplaats een de Hoofdweg nabij toegangshek landgoed de Braak, Paterswolde. Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie.
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Fonds Drentsche Aa.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa