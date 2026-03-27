Winkeltje D’Olle Witte Schoule heropend na brand: “We hebben het echt gemist”

VRIESCHELOO – De winkel van D’Olle Witte Schoule in Vriescheloo is na de brand van vorig jaar opnieuw geopend. Door rookschade bleef de winkel en kaarsenmakerij een half jaar gesloten.
In de winkel worden producten verkocht die gemaakt zijn door deelnemers aan de dagbesteding van Stichting Woonzorg Bellingwedde. Voor hen betekent de heropening veel. “Heel leuk, daar zijn we blij mee,” klinkt het enthousiast.
Vooral het werk zelf werd gemist. “Dat we geen kaarsen konden maken, dat missen we toch met ons allen,” vertelt een van de deelnemers. Inmiddels wordt er weer volop gewerkt. In de winkel liggen onder meer kaarsen, houten pilaren en potten die door de deelnemers zelf zijn gemaakt. “We maken mooie pilaren en potten, en kaarsen. Daar zijn we allemaal druk mee bezig voor de winkel.”
Na de brand is er hard gewerkt om alles weer op te bouwen. “We zijn vanaf de zomer dicht geweest en hebben met elkaar hard gewerkt om er weer wat moois van te maken,” vertelt begeleider Sara Teijen. “Alles is schoongemaakt, verbouwd en opgeknapt.”
De heropening wordt goed ontvangen. “We hebben al veel verkocht,” zegt een van de betrokkenen. Met de winkel weer open is ook de dagbesteding weer volledig op gang gekomen, tot grote tevredenheid van iedereen die erbij betrokken is.
Malou Vos