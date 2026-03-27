Zaterdagnacht gaat de zomertijd weer in

NEDERLAND – Om twee uur in de nacht van zaterdag op zondag ( 28 op 29 maart) gaat de zomertijd in. Dit houdt in dat de klokken een uur vooruit moeten worden gezet. (Voorjaar = Vooruit) Een uur minder slapen dus.
Zomertijd is de tijd die gedurende de zomermaanden wordt aangehouden door de klok een uur vooruit te zetten, dit wil zeggen de klok een uur voor te laten lopen op de standaardtijd (die in dit verband ook wel wintertijd genoemd wordt).
In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het ’s morgens langer donker, en blijft het ’s avonds juist langer licht. De periode van daglicht komt zo beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn. De gedachte achter zomertijd is dat men zo zou kunnen bezuinigen op (elektrische) verlichting. Het energiebesparende effect van zomertijd is echter omstreden.
De Europese Commissie wilde vanaf 2019 de halfjaarlijkse wisseling tussen zomertijd en wintertijd afschaffen. Het voorstel kreeg geen instemming van de lidstaten.
In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat de klok weer een uur terug (wintertijd).