Kinderboerderij Borgerswold vanaf 1 april weer open

VEENDAM – De kinderboerderij in Borgerswold te Veendam bruist weer van de activiteit. De afgelopen periode is er hard gewerkt om het terrein op te knappen en klaar te maken voor een nieuw seizoen. Met de hulp van een enthousiaste groep vrijwilligers is er veel werk verzet.
Zo zijn verschillende gebouwen opnieuw in de verf gezet, zijn er nieuwe konijnenhokken geplaatst en is er een ruime buitenvolière gebouwd voor de vogels. Ook is het dierenbestand uitgebreid, waardoor bezoekers straks een nog grotere variatie aan dieren kunnen bewonderen. De afgelopen weken zijn bovendien jonge geitjes en lammetjes geboren, wat een bezoek extra leuk maakt.
Ook voor de vrijwilligers zijn de voorzieningen verbeterd. Er is een prettigere rustplek ingericht waar zij koffie en soep kunnen pakken en even kunnen uitrusten tijdens hun werkzaamheden.
De komende tijd worden er nog nieuwe informatiebordjes geplaatst, zodat bezoekers straks meer kunnen leren over de dieren en het leven op de boerderij.
Vanaf 1 april opent de kinderboerderij haar deuren weer voor iedereen. Bezoekers zijn van harte welkom om de vernieuwde boerderij te komen bekijken en kennis te maken met alle dieren, jong en oud.
Bron: Peter Panneman