DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Heede
Bij een ongeval op de B401 bij Heede zijn gistermiddag om 14.49 uur zes personen gewond geraakt. Een 41 jarige bestuurster reed met haar Tesla, met daarin als passagiers een 38 jarige vrouw en drie kinderen van 10 en 8 jaar in de richting Dörpen. Bij de afslag naar de A31 ging het mis. De vrouw zag een tegemoetkomende Mercedes van een 51 jarige man over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding raakten alle zes betrokkenen gewond. De schade wordt op 75.000 euro geschat.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland