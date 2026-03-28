Nieuw bij manege De Driesporen, dressuurlessen van Randy Blom

ONSTWEDDE – Vanaf 30 maart start manege De Driesporen met dressuurlessen op maandagavond, gegeven door Randy Blom uit Nieuw Buinen.
Tijdens de lessen staat een harmonieuze samenwerking tussen ruiter en paard centraal, met veel aandacht voor correct lichaamsgebruik, balans en duidelijke communicatie.
De lessen zijn geschikt voor ruiters van verschillende niveaus en zijn gericht op het verbeteren van techniek, gevoel en vertrouwen in de training. Stap voor stap samenwerken aan meer harmonie, een betere connectie en een sterke basis voor verdere ontwikkeling van zowel ruiter als paard.
Elke maandagavond vanaf 19.00 uur. Pony’s en paarden
Leden kunnen zich direct inschrijven via e-mail.
Lees meer bij de rubriek Paardensportvereniging op de website manege De Driesporen https://www.manegededriesporen.nl
Bron: Bé Wilzing