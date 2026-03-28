OTMV houdt oefenploegdag in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Zaterdag organiseerde OTMV afdeling Groningen een oefenploegdag in Bellingwolde.
Vandaag kwamen 65 leden van De Oude Trekker en Motor Vereniging (OTMV), afdeling Groningen, bij elkaar voor een oefenploegdag. Dit vond plaats op een perceel aan de Parkweg in Bellingwolde. Daar waren gisteren de veldjes uitgezet.
De eerste voor werd door Detmer ten Have getrokken. Daarna kon het echte werk beginnen.
Met deze ploegwedstrijden wil de vereniging het in stand houden en brengen van historisch interessante landbouwwerktuigen bevorderen.
