Sfeervolle afsluiting van Dieverdoatsiemoand in Sellingen

SELLINGEN – Met een gezellige en goedbezochte Cittaslow-markt in het gemeentehuis van Sellingen is zaterdag de Dieverdoatsiemoand feestelijk afgesloten. In het kader van deze jaarlijkse Groningse maand organiseerde de gemeente Westerwolde een evenement waarin streektaal, cultuur en historie centraal stonden.
Bezoekers konden zich onderdompelen in alles wat het Groninger land zo eigen maakt. Er was een gevarieerd aanbod aan streek- en seizoensproducten en er werd volop aandacht besteed aan oude ambachten. Leden van Onstwedder Gaarv’n demonstreerden onder meer kantklossen, frivolite en spinnen. Daarnaast was er een tentoonstelling met historisch beeldmateriaal uit Westerwolde en een fototentoonstelling. Ook het vrolijke Heksje Hasje wist jong en oud te vermaken.
Een bijzonder onderdeel van de markt was de gratis mini-cursus ‘Broes Kurzes Grunnegers’. In twee korte, interactieve sessies maakten deelnemers kennis met vijf varianten van het Gronings. Er werd geluisterd naar een voordracht in het Westerwolds dialect en gezamenlijk het Grönnens Laid gezongen. Met opdrachten en een quiz werd het publiek actief betrokken bij de streektaal.
De middag kreeg extra sfeer door een muzikaal optreden van de regionale artieste Josien Bakker, die met haar liedjes een warme ode bracht aan de Groningse cultuur.
Met deze geslaagde en sfeervolle markt komt er een passend einde aan een maand vol activiteiten waarin inwoners en bezoekers de rijkdom van de Groningse taal en cultuur hebben kunnen ervaren.
Foto’s: Johannes Velthuis