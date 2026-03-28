Spinningmarathon in Vlagtwedde levert mooie bijdrage op voor Parkinson Fonds

VLAGTWEDDE – Bij sportcentrum Prenger en Hoekman in Vlagtwedde is zaterdag een spinningmarathon gehouden voor het Parkinson Fonds. Tussen 09.00 en 12.30 uur werd er fanatiek gefietst tijdens drie intensieve sessies, allemaal met hetzelfde doel: samen in beweging komen tegen de ziekte van Parkinson.
De marathon werd georganiseerd op initiatief van twee betrokken leden van de sportschool, die een sterke affiniteit hebben met sportende Parkinsonpatiënten. Hun inzet resulteerde in een geslaagde ochtend vol sportiviteit en saamhorigheid.
In totaal deden 32 enthousiaste deelnemers mee, verdeeld over drie sessies van een uur. Voor deelname werd per sessie een bijdrage van 5 euro gevraagd, waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan het Parkinson Fonds.
Naast het fietsen was er ook een cakeverkoop. Leden die niet deelnamen aan de spinning, hadden zelf cakes gebakken om het initiatief te ondersteunen. Deze actie bleek een groot succes: er zijn inmiddels al 40 cakes verkocht. Ook de opbrengst hiervan gaat volledig naar het goede doel.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde actie, waarbij sport en betrokkenheid hand in hand gingen.
