Spullen vinden een nieuwe eigenaar op de rommelmarkt van J.V.V.

JIPSINGBOERTANGE – Zaterdag organiseerde voetbalvereniging J.V.V. op het sportpark een rommelmarkt.
In verband met het 80 jarig bestaan organiseerde voetbalvereniging J.V.V. een rommelmarkt. Hiervoor was veel belangstelling. Veel spullen kregen een nieuwe eigenaar. Het publiek genoot, ondanks het weer, van de gezelligheid en de hapjes en drankjes die er verkocht werden.
Ook een houten tuinbank, die was aangeboden door Zagerij houtbouw Popken uit Musselkanaal, vond na een verloting een nieuw plekje.
Het 80-jarig bestaan van J.V.V. wordt in het eerste weekend van september met diverse leuke activiteiten gevierd.
