Stoere vrouwen en mannen bezorgen mensen met een beperking een leuke middag

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 28 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OVERDAG DE ZON | MAANDAG EEN GURE DAG

Er kan vandaag eerst nog een bui vallen, maar het wordt een prima dag met vooral vanmiddag veel zon en tot in de avond is het verder droog. De maximumtemperatuur is ongeveer 9 graden. Er komt een matige wind uit west tot noordwest te staan.

In de loop van de avond is er kans op enkele buien maar vannacht is het droog en dan is het meest vrij helder: minimumtemperatuur rond +1 en vorst aan de grond. Morgen is het eerst zonnig, in de middag komt er meer bewolking en morgenavond gaat het af en toe regenen. Ook morgen is er een matige wind, dan uit west tot zuidwest (windkracht 3 tot 4). De middagtemperatuur voor morgen is 9 á 10 graden.

Die regen van morgenavond heeft maandag nog een beetje een nasleep want zowel in de ochtend als de middag vallen er verspreid bij ons regen- en hagelbuien. Er is dan ook een koude noordwestenwind en de maximumtemperatuur voor maandag is 8 graden. Dinsdag is ook nog een bui mogelijk maar daarna zijn er enkele droge dagen. Met minder wind en redelijk wat zon. En iets hogere temperaturen.