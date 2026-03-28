Stoere vrouwen en mannen bezorgen mensen met een beperking een leuke middag

ONSTWEDDE, MUSSELKANAAL – Vandaag werd de jaarlijkse Landhuisrun georganiseerd.
De Landhuisrun is een kleinschalig opgezette rit om bewoners van onder andere Landhuis, Oale Kazerne en Diemerzicht middels het showen en rondrijden op motoren en trikes een leuke middag te bezorgen.
De bestuurders van de motoren en trikes verzamelden zich tussen elf en twaalf uur bij Boer & Burgerbar de Iembarg in Jipsingboertange. Daarna ging de rit naar het Landhuis in Onstwedde, waar na de koffie met cake en/of snert en bonensoep ritjes in de buurt met de bewoners achterop de trike of de motor werden gemaakt.
Rond half drie vertrokken de motoren en trikes richting Diemerzicht te Musselkanaal om ook daar de bewoners een leuke middag te bezorgen.
Foto’s: Catharina Glazenburg