Toer ’80 trapt met ontbijttocht nieuw seizoen af

BELLINGWOLDE – Zaterdag heeft Toer ’80 Bellingwolde het nieuwe seizoen afgetrapt.
Met de start van het nieuwe fietsseizoen trapte Toer ’80 Bellingwolde zaterdag traditiegetrouw af met de jaarlijkse ontbijttocht. Een mooi moment waarop wielerliefhebbers samen de weg op gaan, genieten van de eerste kilometers van het seizoen en vooral op een veilige en sportieve manier bezig zijn.
Bij een groepsrit hoort dat fietsers elkaar onderweg waarschuwen en informeren, bijvoorbeeld over verkeer, obstakels of situaties op de weg. Voor omstanders of andere weggebruikers kan dat soms wat nadrukkelijk overkomen, maar het doel is altijd hetzelfde: de veiligheid van iedereen vergroten. Goede onderlinge communicatie helpt om alert te blijven en ongelukken te voorkomen. Ze willen daarom ook benadrukken dat deze aanwijzingen niet bedoeld zijn om anderen af te schrikken, maar juist om het verkeer voor alle betrokkenen overzichtelijk en veilig te houden.
‘Als vereniging hechten we veel waarde aan verantwoord deelnemen aan het verkeer. De leden houden zich aan de verkeersregels en hebben respect voor medeweggebruikers. Tegelijk vragen we ook begrip van automobilisten, wandelaars en andere fietsers. De openbare weg delen we samen, en met een beetje aandacht en geduld maken we het voor iedereen prettig en veilig’. aldus Toer ’80.
Met de ontbijttocht vieren ze niet alleen de start van een nieuw seizoen, maar ook het plezier van samen fietsen. Ze willen er met elkaar een mooi, sportief en veilig seizoen van maken.
Bron: Toer ’80 Bellingwolde