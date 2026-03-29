Bij Museumspoorlijn STAR begint het stoomseizoen weer

STADSKANAAL, VEENDAM – Bij Museumspoorlijn STAR gaat het stoomseizoen weer beginnen. Volgend weekend is het zover.
Op zondag 5 april (Eerste Paasdag) is het zover: dan rijdt de stoomtrein van Museumspoorlijn STAR weer tussen Stadskanaal en Veendam. Het stoomseizoen is weer geopend! Op beide Paasdagen (5 en 6 april) rijdt de stoomtrein twee keer tussen Stadskanaal en Veendam. Vanaf Stadskanaal kun je om 10.30 en 13.50 uur met de trein mee. Vertrektijd te Veendam is 11.45 uur. De stoomtrein rijdt ook in de meivakantie. Je kunt dan mee op zondag 26 en woensdag 29 april en op zondag 3 mei.
Op zondag 10 mei rijdt de trein speciaal voor Moederdag. Om het helemaal speciaal te maken kunt u onderweg genieten van een heerlijke High Tea! Tijdens de treinrit door het Veenkoloniale landschap kunt u genieten van vele zoete en hartige hapjes.
Op donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) is het weer Nationale Stoomtreindag. Alle railmusea in Nederland zijn dan geopend. Bij Museumspoorlijn STAR rijden we op die dag volgens een uitgebreide dienstregeling met meerdere treinen. Traditiegetrouw staat deze dag weer in het teken van Stukgoederenvervoer. Hoe ging het vervoer van pakjes vroeger? Wat kwam daar allemaal bij kijken? En help zelf ook mee! Een echte reis terug naar het verleden!
Op Tweede Pinksterdag (25 mei) rijdt traditiegetrouw de Teddyberenexpress. Deze dag staat helemaal in het teken van onze jonge bezoekers, met een teddybeer kunnen ze op deze dag gratis met de trein van de STAR mee! Er loopt op deze dag ook een levensgrote Teddybeer rond. Met alle kleine teddyberen van de kinderen is het uiteraard in de trein ook erg gezellig. Is je Teddybeer ziek? Geen probleem. De Teddyberendokter kijkt naar je beer en maakt hem weer beter.
Bron: Museumspoorlijn STAR