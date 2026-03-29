Brandweerwedstrijden Ter Apel goed verlopen

TER APEL – Zaterdag organiseerde brandweer Ter Apel brandweerwedstrijden in de klasse brandbestrijding.
Zaterdag vormde Ter Apel het decor voor de provinciale brandweerwedstrijden in de klasse brandbestrijding. De wedstrijdorganisatie heeft een uitdagend scenario voorbereid, waarin actuele begrippen vanuit het taakveld brand aan het bod komen.
Dit scenario was als volgt:
Een voorbijganger loopt voorbij een leegstaande winkelpand in het centrum van Ter Apel. Het pand is
d.m.v kranten dichtgeplakt, maar op een plekje is een gaatje ontstaan waar hij doorheen kan kijken. Hij
denkt wat rook te zien, vertrouwt het niet en belt 112. De centralist vindt het niet zo spannend, maar
besluit toch om de brandweer onder prio 2 een controle te laten doen. Bij aankomst van de brandweer
blijkt een van de deuren los te zijn, waardoor zij naar binnen kunnen. Op de begane grond en de 1e
verdieping is niets aan de hand, maar uit een deur achter in het pand komt lichte rook.
Via een trap (kelder procedure) komt men een verdieping lager waar men een kleine brand ziet, die
ontstaan is door een spanningsboog (overbelasting/kortsluiting) in de meterkast. Ook komt men daar
een slachtoffer tegen. Wat gek is want het is een leegstaand winkelpand. Als men verder verkend dan stuit men op een in aanbouw zijnde hennepplantage
De deelnemende korpsen waren: Winschoten 2, Jeugdleiders Hoogezand, Delfzijl 2, Finsterwolde 1, Middelstum, Wagenborgen, Wehe den Hoorn, Woldendorp, Oude Pekela en Marum. De eerste wedstrijd was om 7.30; de laatste om 17.00 uur.
De deelnemende korpsen en ook het publiek moest zich melden aan de Nomdenweg 2A-2 in Ter Apel. Daar werden ze verder gestuurd.
Foto’s: Gerda Boeijing