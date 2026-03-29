Brandweerwedstrijden Ter Apel goed verlopen

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 29 maart 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND REGEN | MORGEN VEEL BUIEN

Het weerpatroon is een beetje tegengesteld aan dat van gisteren. Toen was er eerst bewolking en later zon, vandaag is er eerst zon en komt er in de loop van de dag meer bewolking. Het wordt vanmiddag geleidelijk ook grijs en vanavond gaat het vrij vlot regenen. Later in de avond en rond middernacht regent het lange tijd, vannacht komen daar ook meerdere buien achter elkaar. Het venijn zit dus in de staart want er komt vanmiddag windkracht 4 te staan en vanavond windkracht 5. Vannacht staat er zelfs windkracht 5 tot 6 met windvlagen. De maximumtemperatuur voor vandaag is ongeveer 10 graden.

Vannacht daalt het tot ca. 4 graden en morgen wordt het 6 tot 8 graden. Het is morgen wisselvallig met soms felle opklaringen maar verspreid ook buien, met soms een hagelbui. Het weerbeeld zal morgen dus sterk variëren. De wind is morgen matig tot vrij krachtig uit het noordwesten (windkracht 3 tot 5).

Dinsdag is er een matige wind en het is dinsdag beter met geregeld zon en misschien een enkele bui. Woensdag is het droog en rustig met weinig wind, daarna is er kans op wat regen. De middagtemperaturen zijn woensdag en donderdag zo’n 12 graden, daarna is het opnieuw een graad of 10.