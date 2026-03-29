Burgemeester Velema rijkt prijzen brandweerwedstrijden uit

Foto: Gerda Boeijing
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

TER APEL – Nadat in Ter Apel de brandweerwedstrijden in de klasse brandbestrijding waren afgelopen reikte burgemeester Jaap Velema de prijzen uit.

De uitslag was als volgt:

  1. Jeugdleiders Hoogezand
  2. Woldendorp
  3. Oude Pekela
  4. Wehe Den Hoorn
  5. Wagenborgen
  6. Middelstum
  7. Winschoten -2
  8. Finsterwolde
  9. Marum
  10. Delfzijl was niet aanwezig

Er waren ook nog individuele prijzen
Beste Bevelvoerder Jeugdleiders Hoogezand
Beste 111 ( Aanvalsploeg 1) Jeugdleiders Hoogezand
Beste 112 ( Aanvalsploeg 2) Jeugdleiders Hoogezand
Beste 113 (Waterploeg 1) Oude Pekela
Beste 114 ( Waterploeg 2) Woldendorp
Beste 119 ( Beste Chauffeur ) Jeugdleiders Hoogezand

Brandweer Ter Apel kreeg voor het organiseren een aandenken.

