Burgemeester Velema rijkt prijzen brandweerwedstrijden uit

TER APEL – Nadat in Ter Apel de brandweerwedstrijden in de klasse brandbestrijding waren afgelopen reikte burgemeester Jaap Velema de prijzen uit.
De uitslag was als volgt:
- Jeugdleiders Hoogezand
- Woldendorp
- Oude Pekela
- Wehe Den Hoorn
- Wagenborgen
- Middelstum
- Winschoten -2
- Finsterwolde
- Marum
- Delfzijl was niet aanwezig
Er waren ook nog individuele prijzen
Beste Bevelvoerder Jeugdleiders Hoogezand
Beste 111 ( Aanvalsploeg 1) Jeugdleiders Hoogezand
Beste 112 ( Aanvalsploeg 2) Jeugdleiders Hoogezand
Beste 113 (Waterploeg 1) Oude Pekela
Beste 114 ( Waterploeg 2) Woldendorp
Beste 119 ( Beste Chauffeur ) Jeugdleiders Hoogezand
Brandweer Ter Apel kreeg voor het organiseren een aandenken.
Foto’s: Gerda Boeijing