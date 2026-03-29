Feestelijk jubileum voor popkoor The Blue Happy Bacon

OUDE PEKELA – Popkoor The Blue Happy Bacon heeft zaterdagavond haar 25-jarig jubileum groots gevierd in De Binding. Voor een volle zaal bracht het koor een spectaculaire show die door het enthousiaste publiek met veel applaus werd ontvangen.
Tijdens de feestelijke avond passeerden diverse bekende nummers de revue, waaronder Let Me Entertain You, It’s Raining Men, Proud Mary en Celebration. Het koor werd daarbij begeleid door de live band YesterdaY’s MemorY uit Groningen, wat zorgde voor een energieke en professionele muzikale ondersteuning.
Een jubileum als dit kon uiteraard niet voorbijgaan zonder aandacht voor de trouwe leden. Meerdere koorleden werden in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij het koor.
Onder leiding van dirigent Petra Abeln, met regie van Anja Poelma en de krachtige begeleiding van de band, kan worden teruggekeken op een bijzonder geslaagde jubileumavond. Het publiek genoot zichtbaar van de muziek, de sfeer en het enthousiasme op het podium.
Met deze feestelijke mijlpaal heeft The Blue Happy Bacon opnieuw laten zien dat het koor springlevend is en klaar voor de toekomst.
Bron: Marjanne van der Schuur
Beelden: Freddy Stötefalk