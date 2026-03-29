Koploper Sellingen verliest van naaste belager Gieten

GIETEN – Thuis in Sellingen was het in november nog goed gegaan en won de vriendenploeg van trainer Rick Hansen met 3-1 van Gieten. Nu was de ploeg van Jan Jouke Meertens thuis duidelijk de betere wat zich vertaalde in een verdiende 4-1 zege.



Door Gert Meulman

Over de gehele wedstrijd gezien was de ploeg van Meertens de beter voetballende ploeg. Sellingen deed nog wel hun best om er wat van te maken, maar liepen vaak wat achter de feiten aan. Gieten kwam na een kwartier door een goed schot van Joep Meertens (zoon van trainer) op een 1-0 voorsprong. Aan de andere kant had na een overtreding op Corné Prins binnen de zestien de bal op de stip gekund. Scheidsrechter Patrick Smit besloot anders. De ploeg van Hansen leek halverwege de eerste helft wat meer vat op het spel te krijgen, maar tot echte kansen kwamen ze niet.



Direct na rust maakte de thuisploeg de 2-0. Bij de tweede paal kon Patrick Veltman vrij en ongedekt de bal binnenkoppen. Na een kwartier in de tweede helft kwam de lijstaanvoerder terug. Een doorkopbal van Corné Prins werd voor een leeg doel binnengekopt door de mee opgekomen laatste man Dennis Kuiper. Door dit doelpunt leek de spanning weer een beetje terug te komen. Was het niet dat scheidsrechter Smit even later een hele goedkope strafschop gaf aan de thuisploeg die door Daan Scholtens vanaf de elfmeter netjes werd uitgepakt, 3-1. Hierna was het wel gezien met de ploeg van Hansen en maakte Jos Huting in de slotminuten nog de 4-1.



Sellingen is door deze nederlaag tot op drie punten genaderd door Stadspark die vandaag won bij Noordster. De Stadjers hebben echter nog een wedstrijd tegoed. Gieten staat op zeven punten achterstand met nog twee wedstrijden tegoed.



Rick Hansen: “Het was gewoon niet goed vandaag. Er waren te veel jongens die beneden hun niveau zaten en dan ga je de wedstrijd niet winnen. Jongens die normaal wel voorop in de strijd staan lieten zich nu aftroeven. Dan wordt het een lastige middag en is Gieten gewoon net wat scherper en feller en winnen zij daardoor ook gewoon terecht. Daar is niets op af te dingen, ze waren gewoon beter in de duels en in de uitstraling dat ze echt wilden winnen, meer dan bij ons. Maar we moeten door, het Paasweekend zijn we vrij en dan spelen we thuis tegen Noordster. We gaan gewoon vier weken volle bak knallen, dan gaan we Stadspark het nog knap lastig maken en dan zien we wel waar het schip strandt”.

