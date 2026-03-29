Publiek geniet van het blijspel: As ’t Schip met Geld komt van toneelvereniging ATBT

- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

TER APEL – Toneelvereniging ATBT bracht op 14 en 28 maart het blijspel: As ’t Schip met Geld komt voor het voetlicht.

Twee avonden genoot het publiek in dorpshuis de Vluchtweide in de Maten van de perikelen in het blijspel: As ’t Schip met Geld komt, geschreven door Ben Mulder & Jan Huls en gespeeld door Toneelvereniging ATBT.

Het stuk draaide om de hilarische gevolgen wanneer een inwoner van een hechte gemeenschap een miljoen wint.

Rolverdeling:
Klaas Bolhoes Boer & café houder -Hans Tieks
Hetty – Zien dochter Diana Ophof
Frits Meiboom – Knecht – Hans Jalving
Toos Meertens- Huurster – Sinie Deddens
Dora de vries – Huurster – Dieneke Bults
Gerard Struik- Student – Bennie Gunnewijk

Souffleuse: Monique Elling
Regie: Greetje Hemmen

Pauze muziek : Duo Wim & Miranda

Foto’s: Gerda Boeijing

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.