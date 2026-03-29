Publiek geniet van optreden koor Diverdoatsie in MOW Bellingwolde

BELLINGWOLDE – De hele maand maart stond Westerwolde in het teken van Groninger taal en cultuur. Aanhakend bij Loki, levens en liefdes van een meesterschilder werd in het MOW de culturele vrijheid, liefde en diversiteit van onze regio gevierd. Al in de jaren ’80 voelden schilder Lodewijk Bruckman en zijn geliefde Evert Zeeven zich als stel welkom en geaccepteerd in Belingwolde.
Zondag was in het museum een optreden van het Groninger koor Diverdoatsie. Bij dit koor is iedereen die affiniteit heeft met de LHBTQI+ gemeenschap van harte welkom. Het koor staat onder de bezielende leiding van Cobien Nieuwpoort. Sinds de start in 2023 groeide het uit tot een ultra gemengd koor van bijna 50 zangers. Een grote groep daarvan reisde zondagmiddag af naar het MOW.
Het koor zong van alles, van klassiek tot pop. Liederen waarin vrijheid en opkomen voor een minderheid een thema kunnen zijn. Muziek die verbindt maar ook een stem wil laten horen!
Foto’s: Jan Glazenburg