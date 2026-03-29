Reünie El Rondo Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Na het geweldige succes van de reünie op 27 september 2014 is het eindelijk zover: er komt een vervolg!
Achter de schermen zijn Priscilla, Marina en Sandra druk bezig om alles te regelen. Ze gooien werkelijk alles in de strijd om er een nóg mooiere en grotere reünie van te maken dan destijds. Het doel? Nog meer oude bekenden, nog meer herinneringen en vooral nog meer gezelligheid.
Gelukkig staan ze er niet alleen voor. Op de achtergrond helpen ook een paar oud-reünieorganisatoren mee met hun ervaring en goede ideeën. Samen zorgen ze ervoor dat het weer een avond wordt die je niet wilt missen.
De organisatie heeft er enorm veel zin in en kijkt ernaar uit om iedereen weer terug te zien op zaterdag 23 mei in de Kiepe Nieuwe Pekela Kaarten zijn verkrijgbaar via de Facebookpagina van El Rondo.
Wil je liever een link via de mail ontvangen? Dat kan ook!
‘Zorg dat je erbij bent en laten we samen opnieuw een prachtige avond vol herinneringen maken’, aldus de organisatie.
Bron/foto’s: Reünie Commissie El Rondo