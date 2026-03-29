Wandeltocht Stadsloop Appingedam op 27 juni 2026

APPINGEDAM – Op zaterdag 27 juni 2026 wordt er een sfeervolle wandeltocht georganiseerd door het prachtige gebied van Appingedam en Delfzijl. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 5, 10 of 15 kilometer. De routes voeren langs diverse bedrijven en door de karakteristieke omgeving, wat zorgt voor een afwisselende en interessante wandelervaring.
Onderweg worden wandelaars verzorgd met een hapje en een drankje. Na afloop ontvangt iedere deelnemer bovendien een leuke attentie als herinnering. De organisatie staat garant voor een goed verzorgd evenement met duidelijke bewegwijzering, zodat iedereen zorgeloos kan genieten van de tocht.
De starttijden zijn als volgt:
- 15 km: 10.30 uur
- 10 km: 11.00 uur
- 5 km: 11.30 uur
Alle afstanden starten vanuit het centrum van Appingedam.
Inschrijven kan eenvoudig via de website: www.stadsloopappingedam.
Bron: Elza Zemering