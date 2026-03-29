Westerwolde en SPW komen niet verder dan de figuurlijke brilstand

VLAGTWEDDE – Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dat geldt niet alleen voor het dagelijkse leven, maar zeer zeker ook bij een voetbalwedstrijd waar een scheidsrechter in een fractie van een seconde een beslissing moet nemen, al dan niet geholpen door z’n assistent-scheidsrechter. En zo’n moment viel er zondagmiddag 29 maart te noteren in het competitietreffen tussen Westerwolde en SPW. Waar iedereen in de buurt van de achterlijn er heilig van overtuigd was dat de bal, het laatst beroerd door Peter Beens, de doellijn volledig gepasseerd was, besloten arbiter Bos en zijn assistent geen doelpunt toe te kennen. En mede daardoor bleef het tot het eind spannend wie er met de drie punten aan de haal zou gaan. Dat de wedstrijd beëindigd werd met Frits van Turenhout z’n “null – null”, was uiteindelijk misschien wel de beste afspiegeling van deze niet al te beste subtopper. En omdat de wedstrijd tussen Veelerveen en Buinen ook in een gelijkspel eindigde, schoten beide ploeg weinig op met deze remise op sportpark De Barlage.

Over de veelal gelijkopgaande eerste helft valt weinig te noteren. Beide ploegen toonden van meet af aan hun beste wil er iets positiefs van te maken, maar slaagden daar beide op onvoldoende manier in. Echte scoringskansen vielen er dan ook niet vast te leggen, totdat SPW in de 26e minuut wel dacht te scoren. Vanuit de rebound na een schot op de paal werd een doelpunt van SPW door arbiter Bos uit Muntendam afgekeurd. Dit omdat de doelpuntenmaker op het moment van het schot op de paal strafbaar buitenspel stond. Voor beide trainers was er na vijfenveertig minuten voetballen voldoende werk aan de winkel te proberen het tij van deze tot dan toe rommelige wedstrijd te keren.

Met enige wissels aan de kant van Westerwolde en aan beide kanten omzettingen wat het tactisch gebeuren betreft, was de tweede helft van een hoger niveau dan voor de rust het geval was. Meer en meer werd Westerwolde de bovenliggende ploeg met als resultaat dat het doel van keeper Tobias Poelman van tijd tot tijd behoorlijk onder druk kwam te staan. Maar het was wachten tot de 63e minuut eer het meest memorabele moment van deze wedstrijd zich afspeelde. Vanuit de kluts wist Peter Beens de bal dusdanig te beroeren dat deze over de doellijn van SPW ging, maar met een uiterste krachtsinspanning door SPW-verdediger Mark Mensen werd de bal vanachter de doellijn het veld weer in geschoten. Zowel arbiter Bos als assistent Lemmen waren gedecideerd en vonden het geen doelpunt. Voor arbiter Bos was het moment misschien niet op juiste waarde te beoordelen, maar de assistent-scheidsrechter moet welhaast gezien hebben dat de bal de doellijn volledig was gepasseerd. Ook de BAR-beelden (Bé Assisting Referee-beelden) gaven naderhand ook volgens o.a. Amerika-ganger Erik Hagedoorn duidelijk aan dat Westerwolde hier misschien uiteindelijk een driepunter werd onthouden. Soms zit het mee en soms zit het tegen ! Ook na negentig minuten voetballen bleef het 0 – 0 en deze figuurlijke brilstand verdween dan ook na het laatste fluitsignaal van arbiter Bos – die geen kaarten hoefde te gebruiken om het duel tot een goed einde te brengen – in de archieven van zowel Westerwolde als SPW.

En omdat Veelerveen en Buinen twee kilometer verderop ook een remise overeen kwamen, schoten zowel Westerwolde als SPW weinig op met het ene deze middag verdiende punt. Voor Westerwolde als tweede in de tussenstand blijft het gat met de koploper onverminderd vijf punten en daardoor is er komende zaterdag voor de Vlagtwedders maar één opdracht: winnen in en tegen Veelerveen. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken dan is het de rest van de competitie strijden voor een plaats in de nacompetitie. En het is op zich al een mooi vooruitzicht eventueel aan dit toetje van het seizoen mee te mogen en kunnen doen. De Spetsebrugderby tussen Veelerveen – Westerwolde van zaterdag 4 april begint om 18.00 uur op het sportpark in Veelerveen. Een ideaal tijdstip voor menig toeschouwer om deze enige echte topper in 4B te bezoeken.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Tim Huls (46e min. Rudolf Riks) – Tex van Kalmthout – Peter Beens – Luca Kiers – Julian Smid – Kevin v.d. Laan (C) – Sander van Hoorn (46e min. Lars te Bokkel) – Joran Luijten – Rudie Bergman (80e min. Wilco Huls) – Frank Riks

Scheidsrechters: dhr. B. Bos uit Muntendam

Amusementswaarde: 6

Toeschouwers: 100

Bron en foto’s: HJ Pleiter

