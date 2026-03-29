Westerwolde kan letterlijk en figuurlijk aan de bak tegen SPW

VLAGTWEDDE – Nadat vorige week zondag door Westerwolde de grootste overwinning van het seizoen werd behaald tegen laagvlieger Bareveld, staat er voor vanmiddag een geheel andere wedstrijd op het programma voor de roodwitten. Op bezoek op De Barlage in Vlagtwedde komt dan SPW uit Stadskanaal-Noord, de ploeg die momenteel op de vierde plaats staat op de ranglijst.

Daar waar Westerwolde nu (en nog steeds) plaats twee inneemt en slechts twee verliespunten minder heeft dan de tegenstander van dit weekend, kan er ook nu weer van een heuse subtopper gesproken worden. Wil SPW een woordje mee blijven spreken in de top van het klassement, dan zal men met een zo optimaal mogelijk resultaat de terugreis moeten aanvaarden. En wil Westerwolde de echte topper tegen buurman Veelerveen volgende week zaterdagavond met een goed gevoel tegemoet treden, dan zal er komende zondagmiddag een wedstrijd op de mat moeten worden gelegd overeenkomstig het vorig weekend. Kortom, ingrediënten genoeg om ook in dit eerste weekend van de zomertijd (met waarschijnlijk voor iedereen een uur minder slaap) getuige te kunnen zijn van hopelijk een leuke en spannende partij voetbal.

SPW

Het moge duidelijk zijn dat SPW zondagmiddag maar met één gedachte kan afreizen naar Vlagtwedde en dat is, om in de race te blijven voor het kampioenschap of promotie via de nacompetitie, winnen van Westerwolde. Maar dat de Stadskanaalster te maken krijgen met een ploeg die in hetzelfde schuitje zit, is gelet op de ranglijst zo klaar als een klontje. Gekeken naar de krachtsverhouding tussen beide ploegen in de eerste ontmoeting van dit seizoen, zullen de mannen van trainer Jeffrey de Jonge dan ook alle zeilen bij moeten zetten om hun puntentotaal van 26 uit 15 gespeelde wedstrijden (doelsaldo 36 – 21) na de komende krachtmeting op De Barlage te verhogen.

WESTERWOLDE

Voor Westerwolde staan er voor zondag 29 maart en zaterdag 4 april twee cruciale wedstrijden op het programma met betrekking tot handhaving in de top van de ranglijst of het genoegen nemen met een plaats op de derde of vierde rang. Wil men zaterdag 4 april met het nodige vertrouwen de reis over de brug aanvaarden, dan zal er zondagmiddag eerst op De Barlage dus gewonnen moeten worden van SPW. En dat is op zich geen eenvoudige zaak. Werd er begin november, gebaseerd op karakter en inzet, een gedegen 2 – 1 zege behaald op de tegenstander van zondag, op De Barlage zal men hernieuwd vol aan de bak moeten om andermaal als winnaar van het veld te stappen. En wie weet wordt het Westerwolder puntentotaal van 31 uitgebreid en krijgt ook het doelsaldo van 40 – 28 een kleine opwaardering. De motivatie er het beste van te maken zal er vast en zeker zijn en het verhoogde scorend vermogen van vorige week zondag zal een steun in de rug zijn ook zondag de punten wederom in eigen huis te houden.

ALGEMEEN

Scheidsrechter bij Westerwolde – SPW is dhr. B. Bos. Pupil van de week is Olaf Teuben, spelend in Westerwolde JO10-1.

WEDSTRIJDSPONSOR

Evenals al eerder het geval was, is Autotechniek Niemeijer uit Onstwedde ook dit seizoen weer wedstrijdsponsor bij Westerwolde, komende zondagmiddag dus in de thuiswedstrijd tegen SPW uit Stadskanaal. De v.v. Westerwolde wil een hartelijk dankjewel voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdbal.

Bron: HJ Pleiter/vv Westerwolde