Avondvierdaagse Musselkanaal gaat door

MUSSELKANAAL – Ook dit jaar wordt er weer een Avondvierdaagse georganiseerd in Musselkanaal. Een nieuwe groep enthousiaste vrijwilligers heeft, met ondersteuning van de Ondernemersvereniging en Dorpsbelangen, het initiatief genomen om dit populaire wandelevenement voort te zetten.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Er wordt gewerkt aan de routes, de organisatie van de verkeersbegeleiding en de invulling van de feestelijke slotavond. Het streven is om deelnemers opnieuw een gezellige en sportieve week te bieden.
“Als nieuwe organisatie zijn we ontzettend gemotiveerd om er een mooie editie van te maken. De Avondvierdaagse hoort bij Musselkanaal en we kijken ernaar uit om samen met alle deelnemers weer een geslaagde week neer te zetten,” aldus de organisatie.
De nieuwe organisatie wil daarnaast graag haar waardering uitspreken voor Stichting Activiteiten Musselkanaal en hen hartelijk bedanken voor de inzet en betrokkenheid bij de organisatie van de Avondvierdaagse in de afgelopen tien jaar. Dankzij hun inzet heeft dit evenement een mooie plek gekregen binnen het dorp.
De Avondvierdaagse vindt plaats van 26 tot en met 29 mei 2026. Wandelaars kunnen dagelijks kiezen uit afstanden van 5 of 10 kilometer. Op vrijdag 29 mei worden de deelnemers feestelijk onthaald tijdens de traditionele intocht.
Inschrijven is mogelijk via een inschrijfformulier. Deze formulieren zijn vanaf 7 april verkrijgbaar en in te leveren bij Blokker Musselkanaal en Autobedrijf Sanders Musselkanaal. Scholen worden apart benaderd voor inschrijving.
De organisatie hoopt op een grote opkomst en kijkt ernaar uit om samen met de deelnemers weer een geslaagde Avondvierdaagse neer te zetten.
Bron: Avond4Daagse Musselkanaal