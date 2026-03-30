‘Bertje’ wachtte twee jaar voor een briljanten liefde

OUDE PEKELA – Hij zag haar voor het eerst in het zwembad. Op de rand van het bad kreeg hij een oogje op haar, maar het lot vond het nog te vroeg voor een echte liefde en het duurde meer dan twee jaar voordat de liefde pas echt kon ontluiken. Nu, dik 65 jaar later, vierden Gijsbertus en Ria Springer uit Oude Pekela maandag hun briljanten huwelijk.



Elke vrijdagavond ging ‘Bertje’ in zijn woonplaats Leiden met zijn kameraden zwemmen in zwembad ‘De Overdekte’, dat gebouwd was in een voormalig kerk. Op een avond dook daar voor zijn ogen het mooiste meisje van de stad in het water. Zittend op de rand kreeg Gijsbertus een oogje op de knappe jonge zwemster.



Zij beantwoordde zijn heimelijke blikken, maar daar bleef het bij want plots was ze verdwenen. ‘Ik ging zeven dagen in de week zwemmen maar hoe ik ook hoopte, ze kwam niet meer,’ vertelt Gijsbertus.

Dik twee jaar later stond hij op de dansvloer van een dansgelegenheid, toen twee meisjes de zaal inkwamen. Hij herkende meteen dat ene mooie meisje van het zwembad. Gijsbertus wilde haar geen tweede keer laten lopen en vroeg haar meteen ten dans. Ze dansten de hele avond samen en spraken af voor een volgende keer.



Maar die volgende keer kwam ze niet opdagen. Wachten en wachten. Geen Ria. Zwaar teleurgesteld wilde hij net weggaan toen ze ineens voor hem in de deur stond. Haar baas had een ongeluk had gehad, waardoor ze zo laat was. Maar te laat was toch nog precies op tijd. ‘Mag ik je dan nu naar huis brengen’, vroeg Bertje. Eind goed al goed.



Niet veel later trouwden ze. Wel met toestemming van de ouders, want Ria was nog maar 17. Gijsbertus werd stratenmaker, wegenbouwer en uitvoerder. Daarbuiten was hij een groot sport sportman. Hij sparde met judolegende Anton Geesink in zijn rijke judocarrière waarin hij het zelfs schopte tot international, daarna rugby (5x Nederlands kampioen met DIOK) en tenslotte werd hij een verdienstelijk triatleet.

Een man met vele talenten. Duivenmelken en schilderen behoren er ook toe. Een kleine tachtig jaar hanteert hij al het duivenvoerbakje en het penseel.



Het penseel resulteerde in tientallen schilderijen. Van Hollandse meesterwerken van Van Ruysdael tot het ‘Meisje met de parel’ van Vermeer. Maar ook de racebolide van Max Verstappen en zijn eigen vrouw zijn door Gijsbertus vereeuwigd met verf. Hij kreeg zelfs een aanbod om schilderijen ‘professioneel’ na te gaan maken, maar dat is Springer zijn eer te na. ‘Dat gaan we dus mooi niet doen.’



25 jaar wonen ze nu in Oude Pekela. Het diamanten paar ging aan het begin van deze eeuw dochter Sandra achterna, die naar Boven Pekela verhuisde. Zoon Robert bleef onder de rook van Leiden. Bij hun komst naar ‘Pekel’ kregen de buurtjes allemaal een schilderijtje.



Inmiddels zijn de Springers één hele grote gezellige familie met twee zoons, acht kleinkinderen, acht achterkleinkinderen en 1 achterachterkleinkind. Geluk dat ontlook in Leiden en tot volledig wasdom kwam in Oude Pekela.



Wethouder Ellen van Klaveren kwam het briljanten paar feliciteren met hun 65-jarig huwelijk en vroeg naar het geheim: ‘Als je vaak van huis bent, heb je ook geen ruzie’, vertrouwde de bruidegom haar met een gulle lach toe.

Bron: Gemeente Pekela