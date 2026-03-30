Dorpsvereniging Vlagtwedde organiseert ook nu weer een zwerfvuilactie

VLAGTWEDDE – In het kader van “Nederland Schoon” organiseert de Dorpsvereniging Vlagtwedde opnieuw een zwerfvuilactie. Deze opruimactie zal worden gehouden op vrijdagavond 10 april van 18.30 tot ca. 20.30 uur.
De actie start op het plein bij MFA ‘t Aambeeld. Jong en oud in Vlagtwedde wordt uitgenodigd aan deze opruimactie deel te nemen. Leerkrachten en leerlingen van beide basisscholen in het dorp, alsmede de kinderopvang KiWi, zullen voorafgaand aan deze schoonmaakactie extra aandacht besteden aan het fenomeen zwerfafval. Ook gaan zij vrijdag 10 april overdag al daadwerkelijk aan de slag met het opruimen van zwerfvuil binnen een (klein) deel van Vlagtwedde.
Hierbij worden de inwoners van Vlagtwedde dus opgeroepen om die avond aan de hand van vooraf vastgestelde routes te helpen bij het opruimen van zwerfafval in de rest van het dorp. Dit alles met de bedoeling om het dorp er, met het oog op de naderende zomer, weer zo netjes mogelijk bij te laten liggen.
Opgave voor hulp bij deze actie kan gebeuren via het mailadres info@dorpsverenigingvlagtwedde.nl of bij een van de bestuursleden van de Dorpsvereniging. Telefonisch is dit mogelijk via 0599 – 312648 (Harm Jan Pleiter). Het te gebruiken opruimmateriaal zal door de gemeente Westerwolde beschikbaar worden gesteld, maar zelf materiaal (zoals handschoenen) meenemen wordt natuurlijk op prijs gesteld.
Het motto van deze actie van de Dorpsvereniging Vlagtwedde is ook nu weer: “Zwerfvuil, dat pakken we samen op …… !” Doet u dit jaar ook mee ?
Bron: HJ Pleiter