Een nieuw seizoen INT. NK Ovalracing 2026 gaat zondag 5 april van start

TER APEL – Na een lange winterstop kunnen de autosportfans eindelijk hun hart weer ophalen en gaan de ovalraces in het autosporstadion “De Polderputten” in Ter Apel weer van start. De openingsrace van het Int. Nederlandskampioenschap Ovalracing zal op 1e paasdag, zondag 5 april a.s. vanaf 11:30 uur plaats vinden. Ook dit seizoen staan weer zeven evenementen gepland. Zes wedstrijden meetellend voor het Int. NK Ovalracing 2026 met in september ook weer het tweedaagse Internationale Speedweekend. In oktober wordt het autosportjaar wederom afgesloten met de altijd weer spectaculaire autocrossdag.



Dit jaar staat er weer een volledig autosportseizoen gepland waarin zeven verschillende klasses gaan strijden om punten te vergaren voor de Open Nederlandse titels ovalracing 2026. Daarnaast zijn de spectaculaire Bangerstox tijdens de seizoensopener aan het programma toegevoegd om voor de nodige actie te zorgen. En ook de coureurs uit de Cross 1850cc klasse zullen een gastoptreden verzorgen. Net als in de voorgaande winters is er door de vele coureurs uit binnen- en buitenland ook in de afgelopen periode niet stilgezeten. Zo zien we weer veel mooi nieuw materiaal en nieuwe deelnemers aan de start verschijnen.





Juniorenklasse

In de Juniorenklasse, met deelnemers tussen de 11 en 16 jaar, is Teis Fischer uit Ter Apel de regerend Nederlandskampioen. Ook dit seizoen behoort hij weer tot de favorieten, het deelnemersveld heeft echter wel de nodige versterking gekregen. Zo zullen Wesley Veenstra uit Klazienaveen, Kayano Telkamp uit Oude Pekela, Niek Feenstra uit Schoonoord, Jay Tiben uit Andijk en Laurin Müller uit het Duitse Remscheid ook aan de start verschijnen. Een mix van meer ervaren jonge coureurs en échte beginners binnen het ovalracen. Kortom een mooie groei van het deelnemersveld, wat ongetwijfeld spannende races gaat opleveren.



Rookie Rods

In de Rookie Rods, de standaardklasse binnen het ovalracen, die zeer geschikt is als instapklasse, zal ook dit seizoen weer een groot deelnemersveld aan de start verschijnen. Brian Doddema uit Musselkanaal zal zijn Nederlandse titel van 2025 dit seizoen graag willen prolongeren. Hij zal ter dege rekening moeten houden met coureurs als Raymond Kuiper uit Ter Apel en Cato Caspers uit Kampen. Daarnaast staan er ook weer een hoop nieuwe coureurs in deze populaire klasse aan de start dit seizoen. In deze klasse is dan ook altijd spanning en spektakel gegarandeerd in dit goed bezette deelnemersveld.

SuperRods

De SuperRods klasse, waarin de vrijheden in het reglement alle mogelijkheden bieden om zeer spectaculaire en razendsnelle raceauto’s op het circuit te zetten, is de laatste jaren weer erg populair geworden. Je zou bijna kunnen zeggen dat ‘oude tijden’ herleven, vanuit de beginjaren van het ovalracen, toen deze klasse met coureurs uit heel Nederland, Duitsland en België zeer sterk bezet was. Op de deelnemerslijst voor de openingsraces is regerend kampioen Bernd Horstkamp uit het Duitse Hoogstede terug te vinden. Bijzonder is ook dat zijn dochter, Delia Horstkamp dit jaar ook weer aan de start zal verschijnen. Na een aantal jaren in de National Hotrods te hebben gereden, heeft ze tijdelijk haar racehelm aan de wilgen gehangen, maar komt nu dus met een nieuwe bolide terug in de SuperRods. Ter dege zal rekening gehouden moeten worden met Kevin Zwiep uit Schoonoord hij heeft zijn speciale Opel Tigra met razendsnelle Honda motor kunnen ontdoen van de kinderziektes en heeft daarmee alle kansen om de Nederlandse titel binnen te halen. Maar ook routinier Ad Monster uit Dordrecht, meervoudig kampioen in deze klasse, zal met zijn V8 aan de start staan, zijn rijstijl in combinatie met de vele pk´s van zijn bolide zorgen altijd voor spektakel. En wat dan te denken van de snelle diesel kanonnen van o.a. Nick van Hoogen uit Tweede Exloermond en Mike de Poel uit Emmen. Zij hebben afgelopen jaar laten zien dat ze ontzettend veel snelheid uit deze Volkswagen Golfs kunnen halen. Kortom een fantastisch deelnemersveld zal dit seizoen aan de start verschijnen om het gevecht aan te gaan om die felbegeerde Nederlandse titels.

2.0 Hotrods

De uit Groot Brittannië overgewaaide 2.0 Hotrods brengen al enkele jaren ontzettende spannende en spectaculaire races op de korte baan met zich mee. Met een groot, internationaal deelnemerveld gaat het ongetwijfeld weer ontzettend spannend worden wie zich gaat mengen in de strijd om de Nederlandse titel. Jorden Vowinkel uit Ommen won afgelopen seizoen de Nederlandse titel met slechts één punt voorsprong op Christian Simon uit het Duitse Bottrop en Sander van der Heijden uit Oss, maar met zo’n 20 deelnemers per wedstrijd in deze klasse, in een zeer aan elkaar gewaagd deelnemersveld en is een betrouwbare voorspelling van de uitslag eigenlijk niet te maken.



National Hotrods

De regerend kampioen bij de National Hotrods is Johan Sanders uit Ter Apel. Afgelopen seizoen kwam hij erg sterk voor de dag en wist hij uiteindelijk met één punt verschil de titel te pakken voor Reimon Bos uit Noord Sleen. Hij zal dit seizoen opnieuw een gooi naar de Nederlandse titel gaan doen. Maar de concurrentie is sterker dan ooit en heeft zeker niet stil gezeten, zo mag veel verwacht worden van meervoudig Nederlandskampioen en routinier John v.d. Boch uit Rosmalen.

Bangerstox

Met meer dan 60 deelnemers, crashes, koprollen en heel veel verbrand rubber zijn de Bangerstox een absolute publiekstrekker qua spektakel. We spraken altijd van een gastenklasse, maar met vier wedstrijddagen per jaar zijn de coureurs uit de Bangerstox inmiddels vaste gasten van de ovalrace die voor een mooie show en actie op het circuit zorgen.



Gouden Helm Trofee in de BMW CUP

In de BMW Cup gaan er tijdens de openingsraces dit seizoen veel nieuwe deelnemers van start en meteen strijden om de Gouden Helm Trofee. In deze snelle merkencup klasse staat er een prachtig deelnemersveld klaar van routiniers en jonge talenten. In deze klasse is Rowen Snijder uit Nieuw-Amsterdam de regerend kampioen, maar in deze merkencup zijn de onderlinge verschillen erg klein en zijn er dus veel kanshebbers om met de winst naar huis te keren. Ook zal Keano Boes uit Vroomshoop dit seizoen in de BMW CUP van start gaan, gezien zijn resultaten in diverse andere klasses mag ook veel van hem verwacht worden.

Standaardklasse 2000

Zeer snelle bolides uitgerust met brede slicks zijn in deze klasse de absolute smaakmaker. Afgelopen seizoen werd Ruben Schans uit Nieuw Weerdinge de Nederlandskampioen voor Michael Birke uit het Duitse Lingen en Equipe Brakels uit Ter Apel. Zij zullen dit jaar het elkaar ook weer moeilijk gaan maken.

Daarnaast staat de Cross 1850 cc klasse komende zondag als gastenklasse aan de start. Deze coureurs zijn normaliter actief op diverse onverharde banen en maken dit keer hun opwachting op het Ter Apel asfalt ovaal. Een groot deelnemersveld zal ongetwijfeld voor spannende en spectaculaire races gaan zorgen. Een welkome aanvulling voor de echte raceliefhebbers.



De races zullen zondag 5 april (1e Paasdag) om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start. De organisatie, maar ook de coureurs staan te trappelen om er weer een fantastische show van te maken voor de vele racefans die het ovalracen rijk zijn.

Meer info is te vinden op www.ovalracing-terapel.nl

Bron: Robert Dreier