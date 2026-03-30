Fiets mee van bron tot middenloop

DEURZE – Stap op de fiets en ga mee met deze prachtige fietstocht op zondag 19 april van 10:00 tot 14:00 door het zuidelijke deel van Nationaal Park Drentsche Aa.
Het landschap is heel afwisselend, met de uitgestrekte bossen, weidse heidevelden en prachtige vennen van Boswachterij Hart van Drenthe. In dit landschap zoeken we de beekdalen op. Dit eerste deel van de excursie brengt ons bij het Deurzer-, Amer-, Andersche- en het Rolderdiep. En bij het brongebied Holmers-Halkenbroek.
Over 2 weken, op 3 mei organiseren we deel 2 van deze excursie, dan in het noordelijke deel van Nationaal Park Drentsche Aa. Een ander landschap en andere beekdalen. Voor deze fietsexcursie moet u uw eigen fiets en lunch meenemen.
Aanmelden is verplicht info@hvdda.nl
Startplek Parkeerplaats Bezoekerscentrum Nationaal Park Drentsche Aa in Deurze
Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Fonds Drentsche Aa.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa