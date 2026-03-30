Hoogste aantal gemelde tekenbeten in 2025

NEDERLAND – In 2025 meldden Nederlanders het hoogste aantal tekenbeten in vijf jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van Tekenradar.nl.
Ook de afgelopen weken neemt het aantal tekenbeten weer toe, en daarmee de kans op ziektes. Daarom vraagt het RIVM tijdens de Week van de Teek aandacht voor het snel verwijderen van teken om ziektes te voorkomen. In 2025 gaven Nederlanders 10.795 tekenbeten door via Tekenradar.nl. Dat was 41% meer dan in 2024. Vooral in juni en juli waren er meer tekenbeetmeldingen dan gemiddeld. Het totale aantal meldingen was niet zo hoog sinds 2020. Niet iedereen meldt een teek, het werkelijke aantal tekenbeten in 2025 zal (naar schatting) ruim boven de miljoen liggen.
Wekelijkse meldingen
Dat er in 2025 ook echt meer tekenbeten waren en niet alleen meer meldingen, blijkt uit wekelijks onderzoek van Tekenradar.nl. Elke week geven een paar honderd Nederlanders door of zij een tekenbeet hebben gehad. Ook in deze groep lag het aantal meldingen in 2025 flink hoger dan in de jaren ervoor. Zo werd drie weken lang zo’n 25% van de wekelijkse melders door een teek gebeten. In 2023 en 2024 bleef dit aantal het hele jaar onder de 20%
Meeste kans op een tekenbeet in Drenthe
De kans op een tekenbeet was vorig jaar per hoofd van de bevolking het hoogst in de provincies:
- Drenthe (142 gemelde tekenbeten per 100.000 inwoners)
- Gelderland (83 gemelde tekenbeten per 100.000 inwoners)
- Flevoland (79 gemelde tekenbeten per 100.000 inwoners)
De kans op een tekenbeet was vorig jaar per hoofd van de bevolking het laagst in de provincies:
- Zuid-Holland (22 gemelde tekenbeten per 100.000 inwoners)
- Noord-Holland (29 gemelde tekenbeten per 100.000 inwoners)
- Noord-Brabant (40 gemelde tekenbeten per 100.000 inwoners)
Bron: RIVM