Informatiebijeenkomst over isolatiesubsidie op 31 maart in Geert Teis

STADSKANAAL – Huiseigenaren in postcodegebied 9501 in Stadskanaal kunnen zich dinsdag 31 maart laten informeren over de isolatiesubsidie van Nij Begun. Op die dag organiseert de gemeente een
informatiebijeenkomst in Theater Geert Teis. Tijdens de bijeenkomst verzorgt Bureau voor
Verduurzamen drie presentaties over de subsidie: om 16.00 uur, 19.00 uur en 19.45 uur.
Bezoekers kunnen zelf kiezen welk tijdstip het beste past.
Vanaf 7 april kunnen woningeigenaren in postcodegebied 9501 subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen via Nij Begun. De subsidie bedraagt 50% van de kosten, tot maximaal € 20.000 en afhankelijk van het inkomen soms tot € 40.000. Tijdens de bijeenkomst krijgen bezoekers uitleg over het beter isoleren en ventileren van hun woning en over het aanvragen van de subsidie. Stap voor stap wordt toegelicht hoe de regeling werkt en welke ondersteuning beschikbaar is. Medewerkers van Bureau voor Verduurzamen beantwoorden vragen en het is mogelijk om een afspraak te maken voor persoonlijk advies. Daarnaast informeert de gemeente Stadskanaal bezoekers over aanvullende subsidiemogelijkheden.
Subsidie voor lagere energiekosten en een gezonder huis
Goede isolatie en ventilatie zorgen voor een lagere energierekening en een comfortabeler en gezonder huis. Met de isolatieaanpak van Nij Begun kunnen woningeigenaren tot juni 2035 investeren in het verbeteren van hun woning.
Andere wijken en dorpen volgen
Stapsgewijs komen alle wijken en dorpen in Stadskanaal per postcodegebied aan de beurt voor
het aanvragen van de isolatiesubsidie van Nij Begun. Een overzicht van de planning staat op de
website van de gemeente.
Bron: Gemeente Stadskanaal