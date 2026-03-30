Kinderraad schenkt 570 euro aan Dierentehuis Ter Marse

STADSKANAAL – De kinderraad gaf op maandag 30 maart een cheque van €570,- aan Dierentehuis Ter Marse. Enkele raadsleden waren erbij om de kinderen aan te moedigen. Daarna kreeg de kinderraad een rondleiding door het Dierentehuis. Gezamenlijk is besloten dat het aangeboden bedrag wordt besteed aan speelattributen voor de dieren.
De vorige kinderraad verzamelde vorig jaar afval tijdens de World Cleanup Day. Dat afval leverde geld op voor een goed doel. Oud-kinderburgemeester Levi Prins koos voor Dierentehuis Ter Marse. Een goed doel dat ontzettend blij is met dit geldbedrag!
Bron en foto’s: Gemeente Stadskanaal