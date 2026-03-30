Kledingbeurs in Vriescheloo helpt inwoners die het moeilijk hebben

VRIESCHELOO — In Vriescheloo is door Stichting De Kracht van Vriendelijkheid een kledingbeurs gehouden. Bezoekers konden er gratis kleding uitzoeken. Voor wie iets kan missen, stond er een donatiepot klaar. De opbrengst wordt gebruikt om mensen die in armoede leven te ondersteunen.
De beurs is bedoeld voor iedereen, maar richt zich vooral op inwoners die rond het minimum leven. “Mensen die niet zoveel te besteden hebben, mogen de kleding gewoon meenemen,” vertelt oprichter Anita Boom van Doorn. Volgens haar is de behoefte groot. “Je hebt sowieso een paar honderd gezinnen in Westerwolde die in armoede leven. Dat is best serieus, zeker voor kinderen.”
De stichting probeert niet alleen praktisch te helpen, maar ook breder te kijken naar de gevolgen van armoede. Zo waren er tijdens de kledingbeurs ook kinderboeken beschikbaar via het Nationaal Fonds Kinderhulp. “Voorlezen is iets kleins wat ouders zelf kunnen doen, maar het is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen,” legt Boom van Doorn uit. “We willen dat kinderen zien dat er meer mogelijk is.”
Naast hulp in de vorm van kleding en voedsel werkt de stichting ook aan plannen voor de toekomst, zoals het opzetten van een kinderpanel waarin kinderen elkaar kunnen ondersteunen.
Boom van Doorn zet zich met overtuiging in voor het initiatief. “Het raakt me persoonlijk. Als je ziet wat het met mensen doet als ze geholpen worden, dan wil je daar iets in betekenen,” zegt ze.
De stichting draait op een groeiende groep vrijwilligers. Inmiddels zijn er ongeveer 25 mensen betrokken. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom om zich aan te melden en mee te helpen, zowel tijdens activiteiten als achter de schermen.
Malou Vos