Koninklijke onderscheiding voor vertrekkende raadslid Nick van Woerkom

VEENDAM – Tijdens de raadsvergadering op maandag 30 maart 2026 heeft de gemeenteraad van Veendam afscheid genomen van de raadsleden die na de raadsperiode 2022–2026 niet terugkeren in de nieuwe raad.
In de vergadering werd afscheid genomen van de raadsleden Grieto Visser (GB), Nick van Woerkom (GB), Rob Haije (PvdA), Tashin Mete (PvdA), Harry Schoonewille (SP) en Ben Kenters (Voorons Veendam).
Burgemeester Annelies Pleyte keek terug op de afgelopen raadsperiode: “Iedereen heeft op zijn of haar eigen manier invulling gegeven aan het raadswerk. Sommigen laten hun stem nadrukkelijk horen, anderen dragen meer op de achtergrond bij. Maar voor u allen geldt hetzelfde: u heeft verantwoordelijkheid genomen. Voor besluiten, voor de richting van Veendam en voor de samenleving die we samen vormgeven. En dat verdient waardering.”
Koninklijke onderscheiding
Burgemeester Pleyte reikte een koninklijke onderscheiding uit aan Nick van Woerkom. Hij was ruim 15 jaar raadslid voor GemeenteBelangen (GB) in de periode vanaf 2010. Van Woerkom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. De Koninklijke Onderscheiding werd toegekend als blijk van waardering voor zijn jarenlange, toegewijde inzet als raadslid en zijn bijdrage aan de lokale democratie en de gemeenschap. Burgemeester Annelies Pleyte: “Nick van Woerkom heeft zich als volksvertegenwoordiger met overtuiging ingezet voor grote en soms complexe dossiers, van de jeugdzorg tot ruimtelijke vraagstukken. Daarbij hield hij met nuchterheid en volharding steeds oog voor wat het betekent voor de inwoners van de gemeente Veendam.”
Installatie nieuwe gemeenteraad
Woensdag 1 april 2026 wordt de nieuwe gemeenteraad van Veendam geïnstalleerd. De raadsvergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal. Deze vergadering staat volledig in het teken van de installatie van de nieuwe gemeenteraad. In deze vergadering leggen alle raadsleden een eed of belofte af.
Live te volgen
De raadsvergadering kunt u live volgen via Gemeente Veendam.nl of via de kabelkrant van SKV kanaal 996. U kunt de vergadering ook achteraf terugkijken.
Bron en foto’s: Gemeente Veendam