DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Leer

Een 43-jarige Duitser bedreigde vrijdagavond (27 maart 2026) een treinconducteur. Het incident vond plaats in een passagierstrein van Keulen naar Emden. De man gooide tijdens de treinreis met afval en smeerde bloed uit een open wond aan zijn hand op de binnenwand van de trein. Hij bedreigde de conducteur ook met de bewering dat hij hem opzettelijk met Covid-19 wilde besmetten en beledigde hem. Agenten, die op de hoogte waren gebracht van de situatie, grepen op station Leer resoluut in en begeleidden de man van de trein. Uit een controle bleek dat de man door het Openbaar Ministerie van Dortmund en de rechtbank van Langenfeld gezocht werd voor verhoor over zijn verblijfplaats. De politie heeft een strafvervolging ingesteld wegens bedreiging en een boete opgelegd voor het achterlaten van afval op het spoorwegterrein.

Papenburg

Tussen 18:15 uur op 24 maart en 16:30 uur op 25 maart vond op de Borkumer Straße een aanrijding met vluchtmisdrijf plaat . Een vrouw parkeerde haar grijze Peugeot 108 aan de kant van de weg. Toen ze terugkwam zag ze krassen op het voorspatbord aan de passagierszijde. De schade wordt geschat op ongeveer € 1.000,-. Omdat de bestuurster na het ongeval is gevlucht, verzoekt de politie van Papenburg getuigen die informatie over de bestuurster kunnen verstrekken contact op te nemen via 04961/9260.

Meppen

Tussen vrijdag 27 maart 15.00 uur en zondag 29 maart 10.00 uur heeft op een basisschool aan de Hohe Straße een inbraak plaatsgevonden. Onbekende daders hebben zich onrechtmatig toegang verschaft tot het schoolterrein en zijn het schoolgebouw binnengedrongen. Daar hebben ze diverse deuren geforceerd en de klaslokalen doorzocht. Ook is er ingebroken in een opslagruimte op het terrein, waar ze diverse gereedschappen ter waarde van circa € 2.300,- hebben gestolen. De totale schade is nog niet bekend. Het is tevens onduidelijk of er nog andere goederen zijn buitgemaakt. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen via 05931/9490.

Bunde

De Duitse politie heeft zondagavond een 24-jarige man aangehouden die internationaal gezocht werd. De Poolse staatsburger was vanuit Nederland Duitsland als passagier in een busje via de snelweg A280 binnengekomen. In het kader van de tijdelijk heringevoerde interne grenscontroles hielden agenten het voertuig rond 18:35 uur bij de rustplaats Bunderneuland staande. Tijdens de identiteitscontrole bleek dat er een Europees arrestatiebevel tegen de 24-jarige bestond. De Poolse justitie beschuldigt hem onder andere van bedreigingen en beledigingen. Maandagmiddag heeft een rechter van de rechtbank in Leer een voorlopige hechtenisbevel tegen de 24-jarige uitgevaardigd. Hij is overgebracht naar een penitentiaire inrichting. Het verantwoordelijke Openbaar Ministerie in Oldenburg heeft de verdere uitleveringsprocedure naar Polen overgenomen.

Afgelopen vrijdagavond rukten de hulpdiensten uit naar een medisch noodgeval in een appartement aan de Bahnhofstrasse in Bunde. Ambulancemedewerkers troffen er een bewusteloos persoon aan. Bij het verlenen van eerste hulp constateerden de ambulancemedewerkers een significant verhoogde koolmonoxideconcentratie. De brandweer werd direct ingeschakeld. Uit voorzorg verlieten de ambulancemedewerkers en de arts-assistent het gebouw. ​​De brandweerlieden, voorzien van ademhalingsapparatuur, bevestigden de verhoogde concentratie. Het gebouw werd vervolgens onmiddellijk geëvacueerd en geventileerd. Ondanks de reddingspogingen kon de persoon niet meer worden gered en overleed ter plaatse. De exacte doodsoorzaak en de bron van de verhoogde koolmonoxideconcentratie zijn momenteel onbekend en worden onderzocht. Nadat de noodhulp was afgehandeld, was er geen gevaar meer voor bewoners of andere aanwezigen in het gebouw.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland