LIF Fashion organiseert unieke paasactie

WINSCHOTEN – Op zaterdag 4 april 2026 maakt het centrum van Winschoten zich op voor een vrolijke paaseierenzoektocht. Kindermodezaak LIF Fashion organiseert in samenwerking met speelgoedwinkel Top1Toys, chocolaterie Chocovin, zoetwaren en cadeauwinkel Mecca en Juudscreaties een bijzondere paasactie waarbij kinderen actief op pad gaan in de buurt van de Torenstraat.
Wat houdt de actie in?
Rondom de winkel van LIF Fashion aan de Torenstraat 16 worden in een straal van maximaal 500 meter tien paaseieren verstopt. Vanaf 10:00 uur gaan kinderen op zoek naar de eieren. Vind je een paasei? Maak dan een selfie op de plek waar je het gevonden hebt en lever het ei in bij LIF Fashion. Als beloning krijgen ze een leuk cadeautje of iets lekkers, mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met de vier andere Winschotense winkels.
Let op: maximaal één paasei per kind.
Eén paasei springt er bovenuit: de grote roze paasei. Wie dit bijzondere exemplaar vindt en inlevert, wint een extra speciaal cadeau.
De actie is een initiatief van LIF Fashion, de kindermodezaak die in maart 2026 haar tweede vestiging opende in het centrum van Winschoten. De samenwerking met Top1Toys (Langestraat 113), Chocovin (Torenstraat 3), Mecca (Langestraat 12) en Juudscreaties maakt de cadeautjes en prijzen extra veelzijdig en feestelijk.
“We willen kinderen een onvergetelijke paasdag bezorgen en tegelijk laten zien hoe leuk ons centrum is”, aldus Kim van LIF Fashion. “Samen met onze buren maken we er echt iets moois van.”
Praktische informatie
Datum: Zaterdag 4 april 2026
Start zoektocht: 10:00 uur
Locatie: Rondom LIF Fashion, Torenstraat 16, Winschoten (straal max. 500 meter)
Deelname: Gratis, voor kinderen (maximaal 1 paasei per kind)
Openingstijden LIF Fashion op zaterdag: 10:00 – 17:00 uur
Website: www.liffashion.nl
Bron/foto’s: LIF Fashion