Nieuwe serie ‘Wotterlaand’ vanaf 31 maart bij RTV Noord

GRONINGEN – Met het vaarseizoen in aantocht brengt RTV Noord vanaf eind maart de provincie vanaf het water in beeld met de nieuwe serie Wotterlaand. Presentatoren Margreet Beetsma en Drewes Wildeman trekken per kano door de provincie om te laten zien wat Groningen als vaarprovincie te bieden heeft. Samen met regisseur Freek Lagerweij en cameraman Gert Ensing maken ze een tocht langs verschillende watergebieden en brengen ze het landschap van dichtbij in beeld. De serie is vanaf 31 maart iedere dinsdag te zien op TV Noord.

In Wotterlaand nemen Margreet Beetsma en Drewes Wildeman de kijker mee het waterland van Groningen in. Vanuit de kano én vanuit de lucht. In zeven afleveringen varen zij een route door de provincie. De tocht begint bij het Paterswoldsemeer en gaat daarna langs onder meer de Groninger kanaalstreek, de Ruiten Aa en Westerwoldse Aa, het Schildmeer en het Marengebied. Uiteindelijk eindigt de reis op het Leekstermeer.

Onderweg laten de presentatoren zien hoe verschillend de landschappen langs het water zijn. Van open meren en brede kanalen tot smallere waterwegen en gebieden waar natuur en historie samenkomen. Tijdens de tocht vertellen zij over de achtergronden van de gebieden waar zij doorheen varen en over de rol die het water al lange tijd speelt in het Groninger landschap.

De reis levert ook ontmoetingen op met inwoners uit de provincie. Margreet en Drewes spreken onderweg met Groningers die leven en werken in de omgeving van het water. Hun verhalen geven een inkijkje in de plekken waar de kano aanlegt en laten zien wat deze gebieden bijzonder maakt voor de mensen die er wonen en werken.

Mede mogelijk gemaakt door Landschapswerkplaats: ontstaan uit ideeën van Groningers

Wotterlaand is mede mogelijk gemaakt door de Landschapswerkplaats, een Toukomstproject van Nationaal Programma Groningen. De Landschapswerkplaats is ontstaan vanuit ideeën van Groningers zelf. In 2020 dienden inwoners 900 ideeën in voor de toekomst van hun provincie, waarvan een groot deel gericht was op onze natuur, het landschap en de beleving ervan. Een deel van deze ideeën had te maken met varen op onze diepen, maren, kanalen en meren en is gebundeld in het initiatief Masterplan Varen, waarvan presentator Drewes Wildeman een van de initiatiefnemers is. Hiermee wordt gewerkt aan het verbeteren, verbinden en toegankelijker maken van vaarwegen in Groningen. De Landschapswerkplaats werkt samen met initiatiefnemers, inwoners, ondernemers en overheden om deze plannen verder te brengen.



Ook online te bekijken

De eerste aflevering van Wotterlaand is te zien op dinsdag 31 maart, aansluitend aan het Weerbericht om ca. 18.16 uur op TV Noord. Daarna volgt wekelijks een nieuwe aflevering op dinsdag. De serie is ook terug te kijken via rtvnoord.nl en het Youtube-kanaal van RTV Noord.

Bron: RTV Noord