OnderOns Stadswandeling in Veendam

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 30 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE BUIEN | TWEE DROGERE DAGEN

Na de wind en de regen van gisteren is het vandaag zeker ook niet droog. Met een noordwestenwind wordt koude en onstabiele lucht gebracht en daarin komen meerdere buien mee. Een aantal van die buien gaat ook gepaard met hagel en er is maar weinig zon. Tot de avond kan ongeveer 5 mm aan neerslag vallen. De windkracht is eerst 4 tot 5 en er zijn nog windvlagen van 40 tot 50 km/h, maar dat is al minder dan gisteren en later in de middag en vanavond neemt de wind af. Vanavond wordt het ook droger met nog een paar buien en vannacht is het vrijwel overal droog met brede opklaringen. Maximum vandaag rond 8 graden.

Morgen zijn er vooral opklaringen maar soms zijn er ook flinke stapelwolken en er zou nog een enkele bui kunnen ontstaan. Minimumtemperatuur vannacht rond 3 graden, maximum morgen ca. 10 graden en een matige noordwestenwind (windkracht 3 tot 4).

Woensdag is het rustig en droog met ‘s nachts mistbanken en overdag vooral wat zon, donderdag is er in de loop van de dag kans op wat regen. Maxima die twee dagen rond 12 graden. Ná woensdag komt er wat meer wind en meer bewolking, en vooral komend weekend valt er af en toe regen.