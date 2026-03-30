OnderOns Stadswandeling in Veendam

VEENDAM – Iedere dinsdagmiddag om 14:00 uur is het tijd voor ‘OnderOns’ in vanBeresteyn. Er worden wekelijks creatieve, muzikale en interessante activiteiten georganiseerd.
Dinsdagmiddag 7 april organiseert vanBeresteyn een bijzondere stadswandeling over de oude begraafplaats van Veendam. De wandeling, onder leiding van Hendrik Andries Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum, neemt deelnemers mee langs bijzondere plekken en verhalen op deze historische locatie.
De wandeling voert naar de Algemene Begraafplaats naast de Hervormde Kerk in Veendam. Dit kerkhof kent een lange geschiedenis: al sinds de bouw van de kerk in 1662 worden hier Veendammers begraven. Tussen de oude grafmonumenten schuilen tal van bijzondere verhalen.
Zo staat er onder meer het graf van zeevaarder Pieter H. Hazewinkel, op wiens grafsteen een wereldbol is afgebeeld met daarop de route van zijn reis rond de wereld (1852–1854).
Tijdens de wandeling vertelt Hachmer over de geschiedenis van het kerkhof, de betekenis van de symboliek op grafstenen en de mensen die hier hun laatste rustplaats hebben gevonden. Op deze manier komt de geschiedenis van Veendam op een bijzondere manier tot leven.
Datum: Dinsdag 7 april 2026
Aanvang: 14.00 uur
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
