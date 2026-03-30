Onderzoek naar bankhelpdeskfraude leidt tot acht aanhoudingen in het noorden van het land

NOORD NEDERLAND – Bij een gezamenlijke actie van Team Cybercrime Midden-Nederland en de Districtsrecherche in Utrecht en Drenthe zijn acht verdachten aangehouden op verdenking van crypto- en bankhelpdeskfraude. Het onderzoek is gaan lopen nadat er meer dan 40 aangiftes binnen zijn gekomen bij verschillende eenheden. Na onderzoek bleek het te gaan om één dadergroep, waarbij het totale schadebedrag inmiddels ruim 1,7 miljoen euro bedraagt.

Op woensdag 4 maart zijn twee 23-jarige mannen uit Groningen en IJsselstein en een 26-jarige man uit Zwijndrecht op heterdaad aangehouden terwijl zij op dat moment verschillende slachtoffers aan het oplichten waren. Tegelijkertijd zijn een 24-jarige vrouw uit Amsterdam en een 39-jarige man uit Groningen aangehouden.

De overige drie verdachten, twee mannen van 27 en 29 en een vrouw van 33 uit Groningen, zijn op maandag 9 maart aangehouden. Alle verblijfplaatsen van de verdachten, een auto en een bedrijfspand zijn doorzocht. Hierbij zijn er o.a. meerdere gegevensdragers, hardwallets en luxegoederen in beslag genomen. Daarnaast werd een vuurwapen en meerdere kogelpatronen aangetroffen. Ook deze zijn in beslag genomen.

Samenwerking en aanpak

Doordat er in verschillende eenheden aangiftes waren binnengekomen, liepen er verschillende onderzoeken naar leden van de dadergroep. De onderzoeksteams besloten de krachten te bundelen om de leden van deze groep tegelijk aan te kunnen houden. Online criminelen werken steeds vaker landelijk samen, waardoor de politie van verschillende delen van het land eveneens intensiever samenwerkt om deze groepen op te sporen.

Werkwijze van de verdachten

De criminelen benaderden hun slachtoffers eerst via phishing-SMS en belden vervolgens zogenaamd namens de bank over verdachte transacties. Slachtoffers werden gevraagd AVG-virusscanner en Anydesk te installeren, waardoor de oplichters het scherm konden meekijken en cryptowallets konden scannen. Vervolgens logden slachtoffers in op hun rekeningen en wallets, waarna de oplichters het geld stalen.

Ook werd er gebeld uit naam van een crypto-exchange. De verdachten vertelden dan dat de wallet van slachtoffer geïnfecteerd was en dat uit veiligheid de cryptomunten overgezet moesten worden naar een veilige wallet. Die van de oplichters.

Twijfel? Bel 112!

Twijfel je of je daadwerkelijk met je bank belt? Neem dan altijd zelf contact op met je bank. Heb jij vragen over bankhelpdeskfraude? Bel 0900-8844 of bekijk hier de informatie: https://www.politie.nl/onderwerpen/telefonische-helpdeskfraude-bank.html

Bron: Politie Groningen