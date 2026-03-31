Boek & Film: Joe Speedboot in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op dinsdag 7 april 2026 vertoont Filmhuis vanBeresteyn in Veendam de Nederlandse film Joe Speedboot. In deze speciale filmvertoning staat de verbinding tussen literatuur en cinema centraal en wordt de film vooraf ingeleid door Tineke Carolus.
De film Joe Speedboot (2025), geregisseerd door Sam de Jong, is gebaseerd op de gelijknamige roman van Tommy Wieringa. Het verhaal, dat al jaren geliefd is bij lezers, krijgt nu een nieuwe dimensie op het grote doek.
Na een bizar ongeluk belandt Fransje Hermans in een rolstoel. Hij kan niet meer praten of bewegen en lijkt veroordeeld tot een uitzichtloos bestaan in het slome dorp Lomark. Met slechts één functionele arm lijkt zijn wereld klein en beperkt. Maar wanneer de charismatische en roekeloze nieuwkomer Joe Speedboot in het dorp verschijnt, verandert alles. Tussen de twee ontstaat een onwaarschijnlijke vriendschap die Fransje opnieuw laat dromen. Kan Joe hem helpen zijn verlangens waar te maken, zijn dromen, zijn drang naar avontuur en misschien zelfs zijn liefde voor de betoverende PJ? Of is Fransje slechts een volgend project voor de altijd naar avontuur hunkerende Joe?
De film combineert humor, ontroering en avontuur en brengt het bekende boekverhaal op een levendige manier tot leven. Bezoekers krijgen deze speciale Boek & Filmavond extra context en achtergrond bij het verhaal, waardoor zowel lezers van het boek als nieuwe kijkers de film op een verdiepend niveau kunnen beleven.
Aanvang: 19.30 uur
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
