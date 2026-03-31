Burgemeester Jaap Kuin geeft startsein bouw nieuwe gemeenteloods

OUDE PEKELA – ‘Wees der n beetje zuneg op.’ Met die woorden gaf burgemeester Jaap Kuin heeft dinsdagmorgen het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe gemeenteloods aan de Industrieweg-West in Oude Pekela.
Kuin kroop vervolgens in een graafmachine om een van de eerste betonnen schotten van de muur van de loods te plaatsen.
De nieuwe loods is ter vervanging van de oude loods op de gemeentewerf aan de Wedderweg in Oude Pekela, die tegen de vlakte gaat. Bovendien kampt de gemeentewerf aan de Industrieweg-West met ruimtegebrek. Vandaar de bouw van een nieuwe loods.
De bouwers zijn Hallenbouw Mulder uit Ter Apel en Kuiper Grondverzet en Zeeftechniek uit Nieuwe Pekela. De loods wordt 30 bij 15 meter en moet nog voor de bouwvak klaar zijn.
‘Chapeau voor het ontwerp van onze medewerkers. Want hij wordt niet luxe maar Gewoon Goud’, aldus burgemeester Kuin.
