Dorpsvereniging Vlagtwedde organiseerde informatieavond over de wensambulance

VLAGTWEDDE – Dorpsvereniging Vlagtwedde organiseerde dinsdagavond een informatieavond over de wensambulance. Twee medewerkers: Sigrid Hummelen en Johannes Houwen vertelden met veel enthousiasme over de Wensambulance Noord Nederland en Team Wensmarathon.
Per ambulance je laatste wens in vervulling laten gaan. Het criterium hierbij is dat de cliënt liggend vervoerd moet worden en dat er medische zorg of hulp nodig is.
De Stichting Wensambulance Noord Nederland bestaat 17 jaar en probeert zo veel mogelijk wensen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe in vervulling te laten gaan.
Het aantal wensen dat vervuld is in 2025 is 210 en dat is 4 wensen per week. De wensen zijn heel gevarieerd zoals b.v. een eiland bezoeken, afscheid nemen van familie of een woning of naar een huwelijk van een kleinkind of…..
Per wens is er een ambulance chauffeur en een medische begeleider nodig. Wanneer er een wens bij de contactpersoon van de wensambulance binnenkomt, moet er snel gehandeld worden. Er is contact met de behandelende arts en dan krijgen 65 vrijwilligers een email met beknopte informatie. Degene die meegaat krijgt een draaiboek en zorgt er voor dat de cliënt een prachtige dag heeft.
Zonder sponsoren UMCG, Team Wens Marathon, Leekmedia en Dotsimpel is dit alles niet mogelijk.
Met name Team Wens Marathon uit Wedde organiseert lokaal veel voor dit goede doel.
Bron en foto’s: Anneke de Vries