Echtpaar Renken–Spackman 70 jaar getrouwd

VRIESCHELOO, BLIJHAM – Dinsdag 31 maart was een bijzondere dag voor het echtpaar Renken -Spackman. Luppe Renken (Luppie) en Jantje Naantje Spackman (Jannie) vierden hun 70-jarig huwelijk.

Luppie werd geboren op 9 februari 1936 in Vriescheloo, Jannie op 1 november 1935, eveneens in Vriescheloo. Hun ouderlijke huizen stonden vlak bij elkaar: Luppie woonde aan de Boelo Tijdensweg en Jannie aan de nabijgelegen Tweede Dalweg, ook wel de Trenningslaan genoemd.

Ze kenden elkaar al van jongs af aan. Samen bezochten ze de Rhederbrugschool in Bellingwolde, waar ze zelfs een jaar bij elkaar in de klas zaten. Op 17-jarige leeftijd sloeg de vonk echt over en kregen ze verkering.

Op 31 maart 1956 trad het stel in het huwelijk in het gemeentehuis van Bellingwolde. Het huwelijksfeest werd vlakbij gevierd, bij café Spackman bij Sluis 1 in Vriescheloo – een logische keuze, aangezien de uitbaters oom en tante van Jannie waren.

Na hun huwelijk gingen ze in het ouderlijk huis van Luppie wonen, waar ze een klein gemengd boerenbedrijf runden. Luppie werkte daarnaast als melkrijder en vervoerde volle melkbussen naar de melkfabriek in Winschoten. Jannie werkte onder meer in een schortenfabriek en later in de chocoladefabriek, terwijl ze ook meehielp op de boerderij.

Later maakte Luppie de overstap naar het vrachtvervoer en ging hij aan de slag als chauffeur bij bouwmaterialenbedrijf Sluiter in Vriescheloo.

Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter en later werden zij trotse grootouders van twee kleinzoons.

Na verloop van tijd werd de oude boerderij afgebroken en bouwden ze op dezelfde plek een burgerwoning, waar ze nog acht jaar met plezier woonden. Daarna verhuisden ze naar een appartement in ’n Doalders Stee aan de Omloop in Blijham. Als een van de eerste bewoners mochten ze zelf hun woning kiezen. Op advies van dochter Nanda kozen ze voor een bovenwoning met uitzicht op OBS De Wiekslag.

“Dat is een stuk rustiger dan de appartementen vlakbij de supermarkt,” vertelt Jannie. “Daar rijden veel vrachtwagens.” Vanuit hun woning genieten ze nog altijd van het uitzicht op spelende kinderen op het schoolplein.

Na zijn pensionering ontdekte Luppie een nieuwe passie: varen. Het echtpaar kocht eerst een kleine boot en later een pleziervaartuig van elf meter, compleet met douche en toilet. “Ze waren soms maanden van huis, van mei tot en met september,” vertelt dochter Nanda. Zij zorgde in die periode onder andere voor de post, die haar ouders bij terugkomst via het Winschoterdiep weer ophaalden.

De laatste jaren is varen door fysieke klachten van Jannie niet meer mogelijk. Een foto in de hal van hun appartement herinnert nog aan die mooie tijd op het water.

Ter gelegenheid van hun platina huwelijk bracht burgemeester Jaap Velema een bezoek aan het echtpaar. In een kamer vol visite feliciteerde hij hen namens de gemeente Westerwolde. Als cadeau overhandigde hij een set kopjes en schotels met daarop het gemeentewapen.

Foto’s: Jan Glazenburg