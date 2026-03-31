Gemeenteraad Oldambt neemt afscheid van tien raadsleden

WINSCHOTEN – Op maandagavond 30 maart heeft de gemeente Oldambt afscheid genomen van tien raadsleden. Eén van hen kreeg een Koninklijke onderscheiding. Op 1 april wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.
Tien vertrekkende raadsleden
Op maandagavond 30 maart heeft de gemeenteraad van Oldambt afscheid genomen van tien raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raadsperiode 2026–2030. Zij werden bedankt voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.
Voor sommige raadsleden was het vertrek een bewuste keuze, voor anderen het gevolg van de verkiezingsuitslag. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema richtte zich persoonlijk tot de vertrekkende raadsleden. Ze sprak haar waardering uit voor hun bijdrage aan de lokale democratie en benadrukte het belang van raadsleden die zich met overtuiging inzetten voor het algemeen belang.
De gemeenteraad Oldambt heeft afscheid genomen van Aart Jan Langbroek (GroenLinks), Anneke Suurling (Partij voor het Noorden), Fred Greven (PvdA), Henriëtte Davelaar (D66), Hilbert Flokstra (PvdA), Jeroen Nobbe (SP), Maria Winkel-Dijkhuis (Gemeentebelangen Oldambt), Mark Kalse (Partij voor het Noorden), Nico Postmus (Oldambt Aktief) en Tim van Bostelen (CDA).
Koninklijke onderscheiding
Extra bijzonder was het afscheid voor Mark Kalse (Partij voor het Noorden). Hij werd door burgemeester Sikkema onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange inzet. Kalse was sinds 2010 betrokken bij de Partij voor het Noorden en maakte vanaf 2014 deel uit van de gemeenteraad van Oldambt.
Meertmoand dialectmoand
Tijdens de vergadering stond de raad ook stil bij het Grunnegs. In 2023 is de motie ‘Oldambtster road dei in meert Grunnegs proat’ aangenomen, waarin werd gepleit voor een Groningse bijdrage tijdens raadsvergaderingen in meertmoand dialectmoand. Twee raadsleden gaven hier graag invulling aan.
Harma Nobbe benadrukte het belang van trots zijn op het Grunnegs en het levend houden van het dialect: “Mien verzuik aan de road is dan ook hail simpel. Loaten we mekoar op elke roadsdag, ongeacht de kleur van de fractie, gewoon weer groeten met dat aine, wat mie betreft schierste woord: moi!”
Jan Kenter blikte in het Grunnegs terug op de afgelopen raadsperiode: “Vaar joar van besloeten dei er tou deed’n. … Dank je wel veur de soamnwaarkn, veur het debat. Veur de momenten dat we het onains waarn. En veur de momenten dat we mekoar vonden.”
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt