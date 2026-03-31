Groninger Belang: Help de Groninger, niet de kas van de provincie!

GRONINGEN – Woensdag 1 april zal de Provinciale Statenfractie van Groninger Belang tijdens het Politieke vragenuur kritische vragen stellen aan het college over de hoge autokosten voor onze inwoners. Terwijl het Rijk niet ingrijpt worden Groningers geconfronteerd met alsmaar stijgende brandstofkosten.
In Groningen is de auto geen luxe, maar een noodzaak. Groningers moeten naar hun werk, familie, en voorzieningen kunnen komen. Als overheid kan je niet blijven kijken terwijl de kosten op blijven lopen en de Groninger zo hard geraakt wordt.
“De provincie heeft van het Rijk circa €18,5 miljoen ontvangen als compensatie voor gederfde inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting. Dit geld is door het college in de begroting geoormerkt voor andere activiteiten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. Wat Groninger Belang betreft moet dit geld direct terugvloeien naar de Groningers! Waar het Rijk en het college van Gedeputeerde Staten vooralsnog stil blijven, komen wij in actie, en roepen wij het college op om de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting zo spoedig mogelijk te verlagen, en hiervoor de €18,5 miljoen compensatie van het Rijk te gebruiken”, aldus Groninger Belang.
Bron: Tyler ter Meulen