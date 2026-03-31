Groninger Belang: Help de Groninger, niet de kas van de provincie!

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 31 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ MOOIE DINSDAG | EEN ENKELE BUI

Het wordt een redelijk mooie dinsdag want er zijn zonnige perioden met af en toe wat wolkenvelden. Er kan in de loop van de dag nog wel een enkele bui komen maar dat is geen vergelijk meer met de buien van gisteren: de meeste tijd is het droog. De wind is ook veel minder: die is maar zwak tot matig uit het noordwesten tot westen, windkracht 2 tot 4. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 10 graden.

Vannacht is er weinig wind en dan is het vrij helder en koud: minimumtemperatuur vannacht van 0 tot 2 graden en kans op vorst aan de grond. Plaatselijk kan wat mist ontstaan maar dat zal morgenochtend snel oplossen. Het wordt morgen ook een mooie dag met flinke zonnige perioden en een paar wolkenvelden. Maximumtemperatuur morgen rond 12 graden en een zwakke noordwestenwind.

Donderdagnacht is de kans op mist wat groter en daarna blijft het overdag ook bewolkt met later kans op lichte regen. Vrijdag is dan weer een droge dag met zonnige perioden en het paasweekend lijkt ook heel aardig te zijn met af en toe zon en mogelijk een bui. Maximum eind van de week van 10 tot 13 graden.