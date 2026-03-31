IVN en KNNV vragen aandacht voor gevolgen schoonmaakwerkzaamheden Westerwoldsche Aa-Ruiten Aa

WESTERWOLDE – Op de oevers zijn grote hoeveelheden schelpen van drie soorten zoetwatermossels aangetroffen, waaronder zwanenmossels, schildersmossels en bolle stroommossels. Het gaat grotendeels om grote exemplaren, die wijzen op een jarenlang opgebouwde populatie.
Op drie locaties zijn tellingen uitgevoerd. Daarbij zijn 92 schelpen geteld over 9 meter oeverlengte, gemiddeld circa 10 per meter. Op basis hiervan en de lengte van het traject gaat het naar schatting om enkele duizenden exemplaren.
Zoetwatermossels spelen een belangrijke rol in de waterkwaliteit. Ze werken als natuurlijke filters en dragen bij aan helder en gezond water. Het verdwijnen van grote aantallen betekent ook verlies van deze functie.
In andere gebieden worden mossels bij dit soort werkzaamheden actief teruggezet in de watergang. IVN en KNNV zien hierin ook voor de Westerwoldsche Aa kansen om ecologische schade te beperken en het ecosysteem te versterken.
De organisaties roepen het waterschap op om het terugplaatsen van mossels te betrekken bij toekomstig beheer en hierover in gesprek te gaan met lokale natuurorganisaties, bewonersorganisaties en omwonenden.
Bron en foto’s: Aart Jan Langbroek