Kampioenen gehuldigd tijdens succesvol Noordelijk Kampioenschap Mennen Dressuur

VLAGTWEDDE – In het weekend van 28 en 29 maart 2026 stond Mennersgroep Manege De Woudruiters volledig in het teken van het Noordelijk Kampioenschap mennen dressuur. Verdeeld over twee dagen kwamen zowel pony- als paardencombinaties in actie tijdens een sportief en succesvol evenement.
Op zaterdag werd het kampioenschap verreden voor de pony’s, gevolgd door de paardenrubrieken op zondag. Beide dagen trokken een sterk deelnemersveld uit de noordelijke regio.
Kampioenen pony’s (zaterdag 28 maart) Enkelspan pony’s
Klasse B: Anouk Versluis met Bacardi Klasse L: Jeannette Rijpkema met Duffelt’s Messi
Klasse M: Miriam van Til met Blitz
Klasse Z/ZZ: Francisca den Elzen – Douwes met Bart Blom
Tweespan pony’s (klasse B/L) Hindriëtta Lamein met High Flown’s Breezer & Kastanjehof Jip
Kampioenen paarden (zondag 29 maart) Enkelspan paarden
Klasse B: Leslie Agricola met Nykle G.L.
Klasse L: Gerbrich Elgersma met Klaske van de Egberdina Hoeve
Klasse M: Udo de Haan met SvH Simmermoarn fan ’e Lytse Generaal
Klasse Z: Udo de Haan met Milan
Klasse ZZ: Francisca den Elzen – Douwes met Vandijk’s Superboy
Tweespan paarden (klasse B) Bertha Cazemier – Rozema met Adelinda BCR & Linda BCR
Hoog niveau en sportieve prestaties
In alle klassen – van B tot en met ZZ – werd op hoog niveau gereden. De proeven werden beoordeeld op harmonie, nauwkeurigheid en uitstraling. De kleine onderlinge verschillen zorgden voor spannende rubrieken en mooie sportmomenten. Het kampioenschap onderstreepte de kracht en ontwikkeling van de mensport in de noordelijke regio.
Sterke organisatie en sfeer
De wedstrijden vonden plaats op de accommodatie van Manege De Woudruiters, waar uitstekende omstandigheden werden geboden voor zowel deelnemers als publiek. Dankzij de indoor faciliteiten konden alle rubrieken onder constante omstandigheden worden verreden. De organisatie lag in handen van een betrokken en enthousiaste mennersgroep, ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Samen zorgden zij voor een soepel verloop en een sportieve, gemoedelijke sfeer gedurende het gehele weekend.
Dank aan sponsoren
Het kampioenschap werd mede mogelijk gemaakt door de steun van vele sponsoren. Hoofdsponsor Equiconnect was gedurende het weekend aanwezig met een stand en stelde prijzen beschikbaar. Daarnaast werd het evenement ondersteund door: Equimastery, Stallenbouw Martin, Just My Design, Zeker De Boer, JL-Agro Equine Exclusive, Voermeesters, Coby Kruis Sportmassage voor uw paard, RuiterChique, JVK Ruitersport, Kroeger Aum Mensport, Excellent (men- en marathonwagens), Paardenspecialist, Welkoop Vlagtwedde, Horse of Course, Dak & Gevel Noord, Vitalstyle, De Jager Voer en Strooisel en Purely Horse Massage.
Positieve uitstraling van de mensport
Het kampioenschapsweekend liet zien waar de mensport voor staat: samenwerking tussen mens en dier, respect, discipline en plezier in de sport. Bezoekers konden genieten van mooie dressuurproeven en sterke combinaties.
Succesvolle afsluiting
Met een groot aantal deelnemers, veel publiek en een hoog sportief niveau kan worden teruggekeken op een zeer geslaagd kampioenschapsweekend. Met dit evenement bevestigt de mennersgroep van Manege De Woudruiters opnieuw haar belangrijke rol binnen de noordelijke mensport.
Foto’s van het evenement zijn beschikbaar via: https://www.freerkboskersfotografie.nl