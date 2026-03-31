Koninklijke Onderscheiding voor Jolanda Fridrichs-Kok

PEKELA – VVD-raadslid Jolanda Fridrichs-Kok uit Nieuwe Pekela is vanavond(dinsdag) bij haar afscheid van de gemeenteraad van Pekela benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De 57-jarige Fridrichs-Kok zat bijna zestien jaar namens de liberalen in de Pekelder gemeenteraad. Zij volgde in 2014 na een raadsperiode van vier jaar Janneke Westers op als fractievoorzitter.
Fridrichs-Kok stopt met het raadswerk omdat haar baan in het Martiniziekenhuis niet meer te combineren valt met het raadslidmaatschap. Ook wil ze meer tijd vrijmaken voor haar echtgenoot en kinderen.
Het besluit om te stoppen viel haar ontzettend zwaar omdat met haar vertrek vanwege het gebrek aan opvolgers de VVD in Pekela ophoudt te bestaan.
Burgemeester Jaap Kuin speldde haar de versierselen op. Tijdens de vergadering werd ook afscheid genomen van raadsleden Lex Kuper (oud-wethouder, Lijst Kupers). Henry Gerdes (PvdA), Jur Rensema (SP), Erik Schipper (GroenLinks) en Marga Wubbema (SP).
Bron en foto’s: Gemeente Pekela